Cort habla con los vecinos de Son Dameto d’Alt y Ricardo Ortega

Los ayuntamientos de la Isla, así como el Consell y el Govern, se habrán dado cuenta –y suponemos que habrán tomado buena nota– de que las inclemencias del tiempo pueden originar grandes destrozos, entre otros, a causa de árboles que se quiebran cayendo sobre los coches aparcados –caen, en su mayoría, o porque están enfermos, o mal regados, o mal cuidados, o resecos, o…–, por las matas, matorrales resecos, basura en general, etc., que el incivismo deja en los torrentes, y a nada que llueve un poco más de la cuenta, van a parar al mar impulsados por el agua de la lluvia.

Pues vamos a ver si esta vez se aplican mejor el cuento, o cuando menos están más prevenidos, a fin de que la tormenta no les sorprenda rompiendo árboles a diestro y siniestro y arrojando al mar basuras transportadas por las aguas torrenciales... Aunque, a decir verdad, nos consta que en estos últimos tiempos, en lo de intentar arreglar una calle que está en malas condiciones, es algo que está haciendo este Ajuntament de Palma.

Ricardo Ortega

Lo decimos porque a poco de volver a denunciar el incumplimiento por parte de Cort de terminar las obras de reforma total de la calle General Ricardo Ortega, obra que debió estar finiquitada en la pasada legislatura, sabemos que el negociado de Infraestructuras ha enviado a la zona damnificada de dicha calle al coordinador de zona, José Luis Haro, para que se entreviste con los vecinos, cosa que hizo la pasada semana. Nos cuentan que acompañado por dos de ellos, recorrió el tramo y tomó nota de las carencias, «que dejarán de serlo –aseguraron los vecinos Manuel Duarte y Ligia Lilibeth– en el momento en que sea remozado, como nos prometió Hila, que además dijo que el presupuesto para llevar a cabo la obra estaba aprobado».

Los vecinos de dicha calle tenían previsto acudir al pleno del próximo mes de septiembre a protestar, «cosa que no haremos –añadió Duarte– siempre que veamos que en la calle hay movimiento de obras para una reforma total, no para un remiendo –matiza–. De lo contrario, acudiremos en masa, cien, doscientos ... Acudiremos pacíficamente, pero allí nos tendrán en señal de protesta. Porque ¡ya está bien con esta calle! La llaman ‘la calle del olvido’, y por lo que se ve, al menos hasta ahora, lo está siendo». Por último, señala Duarte que Vox y otros partidos de la oposición están interesados en darse una vuelta por Ricardo Ortega antes del pleno de septiembre.

Los vecinos de Ricardo Ortega, Manuel y Ligia, guiaron al coordinador de Cort, José Luis Haro, en su recorrido por dicha calle.

Son Dameto d’Alt

Y a lo dicho, lo cual no es poco, os añado un dato más. Tras las denuncias de lo vecinos de Son Dameto d’Alt, uno por el conflicto que tienen sus perros con las medidas que el anterior Ajuntament adoptó en el parque instalado en esa zona, parque de convivencia, dicho sea de paso, y otra, por la interpuesta por una vecina que hace algo más de cuatro años, deslumbrada por los focos instalados en el suelo, cayó en un hoyo no señalizado, y que reclamó ante Cort, pero no le hicieron caso por lo que interpuso una denuncia que se resolverá en un juicio que se celebrará el próximo enero, el actual Ajuntament envió este miércoles por la tarde –a las 20 horas– al coordinador de esa zona para que hablara con ellos y tomara nota de sus quejas, a fin de solventar los problemas que las originan, lo que significa que si el anterior Ajuntament no habló con los vecinos sobre este asunto, este, al menos muestra interés por ello, lo cual ya es algo.

Y en Son Oliva aún esperan

Y acabamos con otro apunte. Los vecinos de la barriada de Son Oliva, que a través de este diario denunciaron una serie de irregularidades en las instalaciones de la zona deportiva –dos farolas en el terreno de juego del campo de futbito, carencia de WC, falta de toldo en la grada, tablero de las canastas de baloncesto antirreglamentario, que los jugadores de baloncesto han de pintar el campo corriendo por su cuenta el coste de la pintura, que la Asociación Amics de Verdi ha de pagar la póliza de seguro de responsabilidad civil, que los desagües están atascados por la suciedad, etc.– están esperando la visita del coordinador de zona para que traslade a la autoridad competente todas esas carencias para que las solucione.

Tal vez dirán desde Cort que todo eso es porque el anterior Ajuntament lo permitió. Y es verdad, por eso quienes lo dirigían ya no están. Por eso, tal vez –vamos, seguro–, los que están ahora es porque han sido elegidos para que resuelvan lo que no resolvieron sus antecesores, y luego emprendan nuevos proyectos.