Primer contacto del alcalde Martínez con la colección de ‘La Familia Real’

La pasada semana os adelanté que el próximo 4 de octubre, en la Nikon House, de Madrid (calle Reina Mercedes, 13), se presentará la colección fotográfica La Familia del Rey, la Familia Real, una colección de fotografías en la que los entonces reyes Juan Carlos y Sofía, sus hijos y sus invitados, y Felipe, Letizia y sus hijas son protagonistas.

Son fotos extraordinarias, os lo adelanto. Algunas con unos detalles inéditos. Son fotos con historia, sin duda, pues conllevan, sobre todo, el cómo se hicieron, a veces en circunstancias nada fáciles para el fotógrafo, entre los que hay tres mallorquines, puesto que muchas de ellas se lograron en Mallorca, durante las vacaciones reales en Marivent, que es cuando los Reyes, lejos de protocolos, y muy distendidos y relajados, se muestran tal como son como personas.

El por entonces príncipe, en moto, con Fabiola Fruchaud, saliendo de Portopí.

De Juan Carlos a Felipe

Por eso, nos los hemos encontrado en situaciones en las que, de no ser porque estaban de vacaciones, no hubiéramos podido hacer esa foto en concreto. Ni tampoco a sus invitados. Porque a través de esta colección, uno se dará cuenta de lo distintas que han sido las vacaciones en Marivent por parte de la Familia Real, nos referimos a la de don Juan Carlos, y de los actuales miembros de ella, Felipe VI, su esposa y sus hijas. Y uno verá las diferencias por los numerosos invitados que se trajo el primero a la Isla, entre otros: los emperadores de Japón, Lady Di y Carlos de Inglaterra, Hussein de Jordania, la reina Isabel de Inglaterra y Felipe de Edimburgo, que llegaron a Palma a bordo del Britania, los Grandes Duques de Luxemburgo… O los que vinieron a la Isla por su cuenta, como los barones Thyssen, Agnelli, Pierce Brosnan, Mari Carmen Martínez Bordiu, Mario Conde en sus momentos de esplendor, etc.

Los Reyes, cuando eran príncipes, en Mallorca.

O cómo se comportaron navegando, o bañándose, o cómo vistieron, o en qué ocuparon su tiempo, o cómo eran sus salidas nocturnas, sobre todo las de la gente joven de palacio, etc, lo cual daba lugar a reportajes que se publicaban en medio mundo, lo que se traducía en una gran publicidad para la Isla, cosa que con Felipe VI, su esposa, y sus hijas, no hemos visto, ya que no han invitado a nadie, dejándose ver solo las veces que han querido, cada año menos, ya que sus estancias en Marivent son también cada vez más cortas y sus salidas, siempre los cuatro juntos, dando la impresión de que siguen un guion por lo calculado y medido que está todo…

Más fotos

Pues bien, parte de todo eso, queda reflejado en dicha exposición: el príncipe en moto y sin casco, el príncipe en un campamento que tuvo lugar en Mallorca, el príncipe saltando, los reyes en bañador, en un catamarán, el rey conduciendo un coche con la reina Isabel de Inglaterra como pasajera, el rey a torso descubierto, la reina Sofía navegando, el príncipe yendo a buscar al príncipe de Gales, Carlos, al aeropuerto para trasladarlo a Marivent...

Bernardo Paz se entrevistó recientemente con Jaime Martínez.

Ya se ha dado el primer paso

¿La veremos en Palma? Pues os diré una cosa: que en ello están el alcalde, Jaime Martínez, y uno de los promotores de la exposición, el fotógrafo de Nikon, Bernardo Paz, en el sentido de que la pasada semana se reunieron ambos en el despacho del primero, a quien le pareció muy buena la idea de que los mallorquines pudieran verla, sobre todo para recordar aquellos viejos tiempos, por lo que quedaron para un segundo encuentro, en esa ocasión con Javier Bonet, teniente de alcalde de Cultura… Os iré contando.