Fernando Trueba, fiel a Mallorca

Este jueves, el cineasta español Fernando Trueba pone oficialmente fin a sus vacaciones en Mallorca, aunque en cualquier momento del año no descarta darse un salto para desconectar en su casa de Cala Llamp, donde veranea desde hace décadas. «Yo llego aquí y me pongo en calzoncillos a leer en una hamaca. Es lo único que quiero hacer cuando vengo», confiesa el ganador de un Oscar por Belle Epoque. Durante su estancia en Andratx, Fernando Trueba baja cada mañana al puerto para adquirir el periódico. Como un vecino más, hace algo de compra y se refugia en su casa de madera, frente al mar, en Cala Llamp, de una construcción estilo california que es y ha sido localización y escenario para algunas sesiones fotográficas o rodajes, como el de la serie inglesa The Crown.

«Sí, bueno. Es cierto, en invierno principalmente, aunque ya no tanto», comenta Fernando Trueba, haciendo un alto en su camino hacia el coche tras salir del quiosco donde le guardan la prensa. El motivo de su marcha, antes de que finalice agosto, es doble: personal y profesional. «En septiembre empiezo la presentación de la nueva película de animación que he hecho junto a Javier Mariscal y narrada por Jeff Goldblum, Dispararon al pianista. El filme cuenta la historia de un periodista musical de Nueva York que emprende una búsqueda para descubrir la verdad detrás de la misteriosa desaparición de un joven virtuoso del piano brasileño, Tenorio Jr. La película se ubica a los años 60 y 70, una época rebosante de libertad creativa en la que se desarrolló el movimiento musical latinoamericano que tuvo un éxito universal: la bossa nova, justo antes de que el continente fuera envuelto por regímenes totalitarios o afines. La película tiene fecha de estreno. Será el día 6 de octubre en las salas españolas. La casa mallorquina de Trueba también es, en invierno, escenario de rodajes. En una entrevista a Javier Mariscal, éste desveló que «en esta película hemos estado trabajando más de tres años, de una manera muy artesanal, trabajando mucho la semántica y la semiótica...». Con la película Chico & Rita (estrenada en 2010), su primer trabajo juntos, Fernando Trueba y Javier Mariscal estuvieron nominados al Oscar como mejor película de animación y ganaron diversos galardones, como el Premio Goya, el Premio Platino, el Premio de Cine Europeo y Annie Awards entre otros. Por otro lado, «si no vengo más a menudo a Mallorca, es porque tengo mucho trabajo y ahora he de ir a algunos festivales. De hecho, tengo otra película en Grecia». Bajo un gran secretismo se rodó el pasado otoño en la isla de Trikeri (Grecia) la película número 18 de Fernando Trueba, titulada Haunted Heart. El madrileño dirigió en esa ocasión a la actriz española Aida Folch y al actor americano Matt Dillon, en un rodaje completamente en inglés y con un guion propio, impulsado por su pasión por la novelista estadounidense Patricia Highsmith y el director de cine Alfred Hitchcock. En definitiva, un Fernando Trueba que a sus 68 años de edad sigue disfrutando de su profesión con verdadera pasión y desconectando del trabajo en Mallorca, como a él le gusta, en familia.