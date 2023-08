El verano entró junto a los nuevos gobiernos de Mallorca. Sin embargo, en Platja de Palma y Magaluf, la vida ha seguido igual respecto a verano anteriores: borracheras, escándalos, violaciones grupales, defecación de un holandés en la cara de otro holandés mientras dormía la trompa que había pillado… Vamos, que al menos por lo que ha sucedido en esas dos zonas hemos vuelto a ser noticia en media Europa. Y con nuevos gobiernos, eh. Así que llamamos a Pepe Tirado, presidente de Acotur, empresa que mira por mejorar la calidad del turismo en Palma, Calvià, Pollença y Alcúdia, para que nos diera su opinión…

-A los nuevos gobiernos hay que darles cien días de confianza a fin de que tomen nota de cómo está la situación -nos dijo- para, si no es buena, tomar medidas para mejorarla.

-Pues faltan diez o doce días para llegar a los cien, y por lo que vemos, y hemos apuntado anteriormente, la cosa no ha cambiado…

-No es sencillo deshacer los nudos que han dejado los distintos gobiernos anteriores. Por ello, estamos expectantes a ver qué pasará a partir de los cien días…. Me consta que en los municipios que está Acotur se están moviendo con el fin de hacerse con el control, lo cual, en Platja de Palma y Calvià, sobre todo, no es sencillo. En ambos se han cometido muchos errores, los cuales han creado malos hábitos. Sin embargo, como digo, veo bueno voluntad por parte de los que han llegado…Por eso, hay que esperar unos días… La próxima semana tenemos una reunión con Jaime Martínez, alcalde de Palma, y le vamos a recordar el mucho trabajo que queda por hacer…

-De acuerdo, pero, según Murphy, lo que va mal, y en ambos lugares va mal…. Lo que va mal, puede empeorar.

-Sí, claro…Pero si hay voluntad de todo lo contrario, como creo que hay en estos casos, puede también mejorar. Por eso yo espero que ocurra esto último.

-¿Cómo puede ocurrir esto último con lo que ha sucedido este verano?

-Primero, erradicar los excesos, como los que ha apuntado más arriba, por los cuales hemos sido noticia en Europa. Rehabilitar la Comisión de Seguimiento y Trabajo, formada por hoteleros, comerciantes y AAVV, para que se reúna periódicamente con las autoridades. Y en el caso de la Platja de Palma, mayor presencia policial en ella, cambiar las farolas de primera línea por otras, cosas que venimos pidiendo desde hace dos legislaturas municipales, y mucha limpieza. El turista quiere, sobre todo, seguridad y limpieza

-¿Usted vería con buenos ojos que Fulgencio Coll estuviera al frente de la policía local de Palma?

-Por la experiencia, recorrido y currículo que tiene, pues sí. Para mí es la persona adecuada…

-Pero parece imposible, ¿no? Pues para el PP parece que su peor enemigo es VOX, al que pertenece el ex general, no el PSOE y sus socios…

-Sí, ese es el problema. Mientras Sánchez ha sabido aglutinar a toda la izquierda, por lo cual va a pagar un precio alto, y sino ya lo iremos viendo, entre PP y VOX no hacen más que pisarse la manguera… Da la impresión de que para el PP el peor enemigo es VOX. Y eso ha ocurrido en esta Comunidad como en el Congreso el otro día, al que por eso, Sánchez llegó tranquilo, con los deberes prácticamente hechos. Pero… Volviendo a la policía local, está claro que faltan policías. Es evidente que los que hay no son suficientes para controlar y mantener el orden en las playas sin dejar desatendidos otros puntos del municipio. Por eso digo que en estos cien días, los que acaban de llegar se habrán dado cuenta que la policía no tiene medios ni el número suficiente de agentes para afrontar esta situación, lo cual supone un problema. Porque, repito, sin presencia policial no se puede mantener el orden, que no solo depende del comportamiento, en este caso, de los turistas, sino también de la venta de alcohol en la vía pública, de las excursiones etílicas sin control que se hacen en determinadas zonas, etc., lo que da lugar a lo que ha pasado.

-En Palma, concretamente, Jaime Martínez, el alcalde, puede tener un problema a la hora de gobernar: no tiene mayoría. Y como PP y VOX se andan, como bien dice usted, pisándose la manguera el uno al otro, la izquierda puede salir favorecida.

-Sí, eso es verdad. Gobierna en minoría. Pero si no hay mayoría, tiene que haber coherencia, lo cual hará mejorar en positivo.

-¿Usted cree?

-Si se mira por el bien común, es lo adecuado, ¿no?

-Díganos otra cosa, ¿está de acuerdo con que hay demasiados turistas?

-Ese es otro debate. Y es que no se puede, ni se debe, crecer a cualquier precio, en el sentido de que si la masificación tiene un coste, la excesiva masificación ya ni le cuento. Quiero decir que no se puede crecer por crecer, y encima hacerlo de cualquier modo. El gobierno, para invertir en turismo a fin de mejorar su calidad, creó la Ecotasa y… ¿Cómo se aplica la Ecotasa en beneficio del turismo?

-Por último, ¿qué opina que dos personas que perdieron sus poltronas en las urnas, lo que les supuso quedar en la oposición, no referimos a Francina Armengol y José Hila, sean ahora, una, presidenta del Congreso de Diputados, y el otro, senador?

-Pues que son cosas que solo pasan en política.

Esperemos que sus augurios, tras los cien días de confianza, se hagan realidad. Que se note el cambio, que a falta de mayoría haya coherencia, y que se dejen de pisar la manguera VOX y PP. En turismo, sobre todo, las empresas privadas han hecho grandes inversiones. Que no sean los políticos con sus tiras y aflojas quienes las echen a perder.