«Solo hay un David Beckham».

El padre de David Beckham, David Edward Alan (‘Ted’), que se casó en diciembre de 2021 con la abogada Hilary Meredith en una ceremonia íntima –con el exfutbolista actuando como padrino–, acaba de pasar la mayor parte del verano en Mallorca con su mujer en su casa de Portopetro. «Soy propietario de una casa en la Isla desde hace unos 16 años, pero con los niños veníamos de vacaciones a Mallorca mucho antes, nos encanta la Isla».

«El año pasado, mi hija Charlotte se casó con Chris Reiman-Jones aquí. Tenemos una verdadera historia de amor con Mallorca, no hay otro lugar en el que preferiríamos estar, y Ted y yo intentamos volver siempre en enero. Es una gran época del año para estar aquí y es mucho más tranquila», señala Hilary.

A Ted Beckham no solo le apasiona el fútbol y el Manchester United; le encantan todos los deportes. Y es igual de apasionado por Mallorca. «Me encanta la Isla. Conozco gente de lugares como Estados Unidos o Asia, pero para mí, lo más es Europa y Mallorca. Esta es la isla para mí», asegura Ted Beckham.

David Edward Alan Beckham fue futbolista semiprofesional y estuvo algunas temporadas en el Leyton Orient. Pero sin duda su mayor salto a la fama es haber sido el impulsor de David Beckham, y ahora tiene un nieto, Romeo, que sigue los mismos pasos.

«Sí, David tenía todas las habilidades, las mostró a una edad temprana, pero su gran secreto para el éxito es que sabe escuchar a los demás, y eso es muy importante», asegura su padre. «Es un poco como construir una casa, para construir una buena necesitas cimientos sólidos y yo fui el cimiento para David y luego sigues adelante y progresas escuchando a los demás. Cuando se fue al Manchester United, escuchaba a gente como Nobby Stiles y luego, por supuesto, a Alex Ferguson. Era un técnico despiadado, pero era un gran técnico, y sabía sacar lo mejor de sus jugadores. Cuando recuerdo el año en que el United ganó el triplete, para mí, los dos mejores equipos de ese año fueron el United y el Arsenal. Esa fue una era dorada para la Premier League, ambos equipos tenían grandes jugadores y esa fue la mejor temporada de David en el United. Fue increíble y no creo que haya otro jugador como David, y no lo digo porque sea su padre».

«Y luego, por supuesto, le gustaba el Real Madrid. Jugó con figuras como Figo, Roberto Carlos, Casillas y Zidane. Mientras que el Barcelona tenía a Messi, que ahora juega para David en Miami», destaca.

«Si tuviera que elegir entre Ronaldo o Messi, me quedo con Messi. Es mágico, clase pura, un verdadero trabajador como lo fue David y, lo que es muy importante, un jugador de equipo. Ronaldo no lo es. Solo ha estado con David durante unas pocas semanas y ya ha marcado siete goles cegadores y ciertamente hay más por venir; él recién está comenzando allí. Hemos estado en Miami para ver partidos antes, pero no con el equipo que David está formando ahora. No puedo esperar», afirma Ted.

Y algunos de esos partidos que vieron en Miami presentan al hijo de David, Romeo, quien acaba de fichar por Brentford. «Juega un estilo de fútbol muy similar al de su padre. Es muy rápido, muy fuerte, se posiciona bien en el campo, pega buenos centros y tiros libres. Podríamos tener otro David en ciernes, es maravilloso verlo tocar el balón. Pero una cosa que nunca he hecho es hacer comparaciones entre los miembros de mi familia. Todos tienen sus propias habilidades, atributos y deseos. Todos los jugadores son diferentes, así que veamos qué sucede», asegura el padre de David. «Para ser honesto, hoy no hay jugadores como en la era de David y el dinero que se paga es ridículo. Ninguno de estos jugadores vale 100 millones de libras, pero supongo que así va el fútbol, y el mundo», dijo Ted antes de regresar a Reino Unido.