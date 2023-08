Elizabeth Hurley: «Palma es muy especial».

Un verano más, la fiesta organizada por el empresario inmobiliario Marcel Remus se convierte en uno de los eventos sociales más concurridos, especialmente por residentes alemanes. Con la asistencia de rostros conocidos, especialmente de realitys y programas televisivos de Alemania, el carismático vendedor de mansiones y casas de lujo, celebró anoche su tradiconal Remus Lifestyle Night. La única presencia española fue Mónica Cruz, la actriz y bailarina, por segunda ocasión es invitada a la gran noche. «Siempre que vengo a Mallorca ha sido por trabajo. Ya tengo ganas de venir y disfrutar de unas vacaciones conociendo la Isla», comentó la madrileña.

Pero la gran estrella de la noche, a la que acudieron alrededor de 600 invitados, fue la actriz y modelo Elizabeth Hurley quien acaparó todos los flashes con su presencia. Llegó acompañada de su hijo, Damian Hurley quien además de modelo y actor, pese a su juventud también es guionista y director de cine. «La relación con mi hijo es muy buena, aunque ahora es mi jefe ya que tenemos una productora familiar y muchos proyectos. De hecho en la película Strictcy Confidential la ha dirigido él», comenta Elizabeth quien tras posar en el photocall nos atendió. Destilando belleza y simpatía Elizabeth Hurley asegura que «no conozco Mallorca como me gustaría, aunque esta es la segunda ocasión que tengo el placer de venir. La primera fue en Puerto Portals donde promocioné mi propia marca de traje de baños. Sinceramente me encanta la Isla, porque tienen muy buena energía, una interesante cultura, pero sobre todo es un lugar ideal para desconectar y descansar». «Pero si me pide que destaque un lugar, yo creo que sería el mar. Es maravilloso y si es con algunos de los diseños de mi marca, mejor». A sus 58 años la actriz británica, Elizabeth Hurley se encuentra en uno de sus mejores momentos, tanto personales como profesionales, aunque en su vida cotidiano confiesa que «no me gusta hacer las tareas de la casa. Lo odio, pero me encanta lavar la ropa».

Junto a su hijo, Damian Hurley, quien es uno de los rostros más solicitados de la agencia de modelos de la top model brasileña, Gisele Bündchen, coincide que «en Mallorca hay una luz especial para rodar o hacer sesiones fotográficas, aunque nos han comentado que ponen muchos problemas para los rodajes. En uno de los proyectos familiares que estamos desarrollando nos gustaría venir a Mallorca hay localizaciones fantásticas».

Por otro lado, como madre, Elizabeth Hurley «no quiero que se independice. Mi deseo es que sea feliz y que disfrute con todo lo que haga, enfrentándose a todos los retos de la vida. Siempre contará con mi apoyo». Madre e hijo pasarán unos días de estancia en la Isla aprovechando para descubrir algunos rincones del interior de la Isla, pero también saliendo a navegar.