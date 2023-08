Yendo caminando desde Vía Roma hacia es Born por el carrer Sant Jaume, a la altura del inicio de la Costa de sa Sang, nos encontramos con Diana de Francia, a quién no veíamos desde hacía bastante tiempo, más o menos desde hacía algo más de un año. La acompañaba Rosa Chico, amiga suya, y abogado en ejercicio. Nos contó que iba a asistir a un encuentro con los monárquicos de Balears

Una caída que se complicó

Diana, princesa de la Casa de Orleans y Duquesa de Würtemberg, cuyo esposo, el Duque Karl, falleció no hace mucho tiempo (7 de junio de 2022), caminaba apoyándose en un bastón. Pelo plateado, recogido, ojos azules, labios con carmín rojo, vestido estampado, blanco sobre verde, zapatos rojos… Es una mujer discreta, pero elegante, que no pasa desapercibida en ninguna parte.

«Sufrí una caída y me fastidié el hombro, por lo que me operaron. Poco después se me paralizó la cadera, volví al médico y… Pues que ya me estoy recuperando poco a poco. Aunque tras la muerte de mi esposo de todo lo referente a la familia se ocupa mi segundo hijo, Miguel, hasta que el hijo mayor de nuestro primogénito, Federico, muerto en accidente, se haga cargo, me vienen también a preguntar muchas cosas, por lo que siempre ando muy ocupada. Y encima se ha casado mi hijo Eberhard, a quien llevé del brazo hasta el altar de la capilla de Althaussen. Y se ha casado con Gaby Mayer, reconocida galerista que se dedica a organizar grandes eventos, y que ahora están de viaje por Nabidia, donde, según me han contado, han volado el globo… Por eso, ya digo, no se puede imaginar lo ocupada que he estado, además de lesionada, y, claro, todo eso ha repercutido en mi salud. Pero, afortunadamente, cada día me encuentro mejor».

Al margen de lo dicho, recordemos que siendo unos jovencitos, Eberhard y la infanta Elena tuvieron un amago de noviazgo... Que solo quedó en amago y en unas fotos de ambos en el Hola.

43 años en Mallorca

Diana de Francia, prima del rey Juan Carlos, nacida en Brasil -sus padres, los Condes de París, herederos de la corona francesa en el caso de no haber sido derrocada, vivían en este país, exiliados-, y que a los 12 años, según confesó, había visto un OVNI en Francia, además de mujer muy creativa -y en su juventud muy rebelde- nos dice que está pasado una temporada en Flor de Lis, cerca de Esporles, en la que podemos ver y admirar algunas de sus pinturas y esculturas, «pero por el calor regreso pronto a Althausen, mi castillo, para volver a Mallorca en septiembre, en que supongo que el tiempo habrá refrescado un poco».

Diana de Francia, con su familia, pasa largas temporadas en Mallorca desde hace 43 años… Desde cuando los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, eran Príncipes de Asturias -don Juan Carlos es padrino de su hija Fleur-, estableciéndose, primero, en la zona de Sol de Mallorca, en una casa de su propiedad llamada Sherezade, luego se trasladaron a mitad de camino entre Andratx y el Port, a una villa llamada La Perla, para, por último, adquirir una finca cerca d’ Esporles, a la que llaman Flor de Lys, donde pasa varias semanas al año. También, años atrás, tuvieron un barco al que llamaron No lo sé. A Diana le deseamos una feliz estancia entre nosotros y que se mejore de su lesión.