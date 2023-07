Otro de nuestros vecinos, a los que calificamos de ‘ciudadanos a pie de calle’, es decir, ciudadanos que en sus idas y venidas observan, toman nota de lo que creen que puede funcionar mejor y, a través de los medios que tienen a su alcance, lo divulgan, o incluso, como el de hoy, que tras hacer una lista de cosas por hacer, pide audiencia en Infraestructuras, se entrevista con el/la responsable de dicho departamento, le agradece lo positivo que está siendo el actual Ajuntament, «arreglando en dos semanas –le dice; nos dice– lo que el anterior no fue capaz de hacer en diez años, y le deja unos deberes. Y es que si el Ajuntament, en este caso, Cort –prosigue–, parece que se ha puesto el mono de trabajo, hay que seguir dándole ideas para que no se lo quite».

De su puño y letra –eso sí, con letra legible–, este ‘ciudadano a pie de calle’ ha dejado en la citada oficina de Infraestructuras 21 peticiones. Y lo hace bajo el epígrafe de ‘Deficiencias eternizadas’, desde hace seis y siete años a día de hoy. Y entre ellas –pues todas no caben–, destacamos las siguientes:

Mejorar las entradas a Palma desde el aeropuerto y Cala Major. Mejorar en lo estético las aceras del Palau de Congressos con alguna escultura, fuente y árboles. Mejorar jardines y parterres del Camí dels Reis y PalmaPlanas. Plantar árboles en los alcorques vacíos del Passeig Marítim y Avda. Argentina. Sa Feixina: ajardinar y poner césped en las fuentes y conservar mejor las esculturas que hay en dicho recinto. Mejorar el parque de sa Riera desde el puente de las Avenidas hacia es Fortí. Cuando menos equipararlo al existente entre dicho puente y la desembocadura de sa Riera. Mejorar el Paseo del Gas, frente a la Seu, sobre todo su piso y repintar sus muros. Limpiar y adecentar la piscina, convertida hoy en vertedero, sita en Cala Estancia. Pedirle al Consell que haga un correcto mantenimiento de las rotondas de su competencia. Retirar de una vez las vallas amarillas que desde hace tres años parece que están abandonadas en s’Hort del Rei…

Sin olvidar esto otro...

El ciudadano, que no lo ha puesto en su lista de peticiones, le recuerda también a quien corresponda que debe limpiar Palma de grafitis, desvandalizar las numerosas estatuas vandalizadas que hay y dar una solución al problema de la gente que vive en la calle, sea en portales, aceras, cajeros… Todo eso sin olvidar los problemas que ocasionan los turistas en la Platja de Palma por no contar con los efectos policiales adecuados. Pues nos parece muy buena la actitud de dicho ciudadano de a pie. Y si la idea se la hacen propia otros, mejor. Cuanto más información reciba el Ajuntament de lo que ocurre en la calle, y sobre todo de lo que pueda ser mejorado, mejor.

Pasad, ved y disfrutad

Por si no tenéis muchas cosas que hacer, daros una vuelta por la sala de exposiciones del Hotel Artmadams, viendo la obra de la holandesa Ziza Art, englobada en lo que se denomina Pop Art y Modern Art, y del mallorquín Alex Jul, donde además os podréis poner a salvo del calor reinante.

De la pintura de Alex Jul, pintor joven, pero de trayectoria intensa, poco os puedo añadir que no sepáis. Pero os recomiendo que contempléis unos de sus cuadros, en vertical, además, parte de él quemado. Cuando menos no os dejará indiferente.

La artista holandesa Ziza, junto a una de sus vistosas esculturas.

Por cierto, Alex formará parte del denominado Cadáver exquisito, una perfomance que engloba pintura, fotografía, música y tatoo, a celebrar el próximo sábado, 29 de julio, en Mystic. Y lo hará participando en la pintura de un cuadro junto con otros tres artistas: Frank Sastre, Marc Gmez y Navarro d’Garrem, cuadro que posteriormente se subastará, destinando las ganancias a una ONG, cuyo nombre se dará a conocer. Y de Elisa, o Ziza Art, que es como se la conoce artísticamente, (www.epoxypopart.com), que tiene una hija y que desde hace un año vive exclusivamente del Arte, os aconsejo no perder de vista sus lienzos, pero sobre todo sus esculturas de muñecos peculiares, junto a perros y gatos, además de otras esculturas, algunas en metal, y otras a modo de objetos utilizables, como extintores que funcionan como tales. Obras que llevan el sello peculiar de ella, por tanto reconocibles allá donde las vean, todo muy englobado en el denominado Pop Art y Modern Art, y que pueden caber muy bien, como elementos decorativos, tanto en viviendas, como en hoteles, empresas, etc. «Puedo diseñar –afirma la artista– casi todo lo que el cliente solicite para construir un proyecto de arte personalizado».