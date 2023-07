Patinetes y bicis, salvo pequeñas excepciones, no han hecho caso al cartel que está a la entrada de la plaça d’Espanya, por Sant Miquel, que indica que por dicho carril bici está prohibido circular. Vamos, como si no existiera. Por tanto, o ponen a un agente para que interrumpa dicha circulación, o muchos se la seguirán saltando a la torera en detrimento de los viandantes.

Por cierto, yendo al bar Cristal, tuvimos que hacernos a un lado de la acera –la paralela a Avenidas–, ya que dos descerebrados, en sendos patinetes, más otro, corriendo, sorteando a los viandantes, trataban de alcanzar el paso de peatones que hay frente a la Augusta antes de que el semáforo cambiara de color. ¡Una locura! Y eso sobre la acera, eh. Sobre territorio de los peatones. Pero lo más lamentable es que eso, en otras aceras, ocurre cada día, como ocurre en cualquier calle o plaza peatonal. ¿Hasta cuándo…? Porque si el otro día nos llevamos a tres invidentes a que caminaran por zonas peatonales a fin de que nos mostraran los problemas a los que se enfrentan a diario yendo por ellas, cuando quiera el alcalde le llevamos por ellas. Nos adaptamos al horario que proponga. ¿Que por qué insistimos…? Porque este es un problema que solo puede resolver él. Viéndolo o padeciéndolo. Porque Marga Prohens, presidenta de la Comunitat, lo tiene muy claro –y así se lo dijo a su equipo–: para gobernar es bueno pisar la calle. Pues venga, que se vea.

El poeta y el artista

Esta vez, el entrevistado por Manolo ‘Miraixo Abiertostodoelanyo’ en el espacio Charlas en el Cristal, ha sido Juan Rodríguez, conocido como El poeta del asfalto. Y el motivo de la entrevista fue por la presentación de su último libro: 2.023 Clics d. C., seguida de un coloquio.

Durante la entrevista, Juan habló de su vida, de su profesión en torno al asfalto, de qué modo le inspira en sus poemas, en torno a qué suelen girar estos, de los libros que lleva escritos, de los que lee, de sus poetas favoritos… Y habló también de cuándo tenía previsto presentarlo oficialmente. «Había pensado hacerlo en julio o agosto, aprovechando que mi hijo mayor está en Mallorca, pero me han recomendado que lo haga a finales de septiembre, u octubre, una vez que los niños hayan vuelto a la escuela, por lo que en Palma habrá más gente. También por esas fechas, mi amigo, Joan Gibert, que ha sido recientemente multioperado, estará ya repuesto totalmente, y podrá asistir. Como amigo y como ilustrador del libro con sus dibujos».

Recuperar el día a día

Joan Gibert, pintor, rotulista y publicista, quien hace unos días cumplió 87 años, a pesar de lo que ha pasado se siente optimista y con enormes ganas de vivir. Y al decir por lo que ha pasado, nos referimos a lo que ha vivido desde el 11 de mayo a hoy, que no ha sido poco, como nos recuerda él mismo: «Me han operado de cáncer de vejiga, de cáncer de colon, me han colocado un marcapasos y bypass y me han quitado unos catéteres que llevaba, igual que la bolsa. Y no hacía mucho me había operado de próstata…».

Por eso pensamos que son demasiadas operaciones en un mismo cuerpo en muy poco tiempo, ¿no? Sin embargo, a día de hoy, está llevando una vida muy normal y corriente, hasta el punto de que la otra mañana, recién salido de la clínica, con el alta en el bolsillo, desayunaba a base de pa amb oli con anchoas, sin dejar nada en el plato.

Joan, que tiene su genio, es persona muy optimista, por eso, cuando vienen mal dadas, las afronta poniéndoles su mejor cara. «Sí, porque ¿qué gano haciendo lo contrario? Además, soy persona que confía plenamente en los médicos, lo digo porque tanto el urólogo, como el cardiólogo y el cirujano que me han estado tratando en esta etapa son sensacionales, tanto como profesionales como por el trato que te dan, y… Pues que volviendo a lo que le decía, si vienen mal dadas hay que afrontarlas convencido de que vas a salir bien de ellas. Ese es el mensaje que le doy a la gente, y sobre todo a la gente de mi edad. Fuera miedos, y sí mucha confianza en los médicos».

En cuanto a proyectos en marcha… «Bueno, a la edad que tengo, no me quedan muchas cosas por hacer… Pero si salen, las haré, por supuesto, y más si me encuentro bien. ¿Que si iré a la presentación del libro de poemas que ha escrito mi amigo Juan Rodríguez, que he ilustrado...? Por supuesto que iré, ¡faltaría más! También, poco a poco, iré retomando los encuentros con amigos y la buena costumbre de salir a almorzar y a cenar con ellos. Y también a ver exposiciones o asistir a determinados actos. Y es que, como digo, la vida hay que disfrutarla, naturalmente, cada uno de acuerdo a sus posibilidades físicas y anímicas…».

Libros y arte

Marta Simonet, presentará esta tarde, a las 19.00 horas, su primera novela, titulada Azul salado. Estará acompañada por la escritora Alejandra Parejo. El acto se celebrará en la librería Rata Corner, en Antoni Marqués, 4.

El Hotel Artmadams sigue apostando por el Arte. Hoy, a las 19.00 horas, presenta Art Exhibition, a base de Pop Art, Digital Art, Modern Art, Foto Art, Epoxy Resin, Handpainted y Apraycan Art, obra de los artistas Ziza Art, Pedro Art, David Dagard y Dutchie Arts. Presentará la velada Patricia Chinchilla. La exposición se podrá ver hasta el 7 de agosto. Y el lunes próximo, bajo el título Vivencias cromáticas, Miguel Reche presentará sus últimos trabajos en la Sala Bússer, del Ajuntament de Santanyí. Será a partir de las 20 horas.