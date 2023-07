«La moda de autor perdura en el tiempo»

De la mano del arquitecto Luis Devota, fallecido en 1993, Modesto Lomba (Vitoria, 1962) fundó la firma Devota & Lomba en 1986, abanderando el minimalismo sofisticado, la innovación en el patronaje y la perfección con el corte. Con cerca de 80 colecciones a sus espaldas y una vida dedicada al diseño de moda como artesanía, Lomba ha logrado convertirse en todo un referente del diseño español. Y hoy, a las 20 horas, en el hotel Iberostar Llaüt, presenta su nueva colección, Isla, una oda al Mediterráneo.

Devota & Lomba es arquitectura hecha moda. ¿Cómo se conjugan?

–La arquitectura es una manera de entender la moda, como una forma de construir. A título de broma, la diferencia es que, si se cae un vestido, es menos dramático que si se cae un edificio.

Hábleme de Isla, la colección que presenta hoy en Iberostar Llaüt.

–Es una colección desarrollada para este evento, donde la inspiración son los limones del Mediterráneo. La componen 18 looks completos y cuenta con tejidos tecnológicos y naturales. No despreciamos ningún tejido: la moda de autor debe perdurar en el tiempo. ¿De qué nos sirve un algodón o una seda si están desarrollados para durar tres meses?

Nuestro mayor éxito como firma es tener clientas que siguen utilizando piezas que nos compraron hace más de 30 años.

Dice que las crisis invitan a la reflexión. ¿Qué aprende la moda de autor de la pandemia?

–La moda de autor significa repensar lo que estamos haciendo. No podemos seguir la tendencia del usar y tirar. La única solución es generar cero residuos.

Desde el año 2000 es presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España. ¿A qué retos se enfrentan en la actualidad?

–El gran reto es ese, y es lo que todos hemos aprendido. Por desgracia, la presión del consumo nos conduce al olvido. El sector debe entender y transmitir al consumidor este discurso: adquirir moda de autor es comprar algo para que perdure en el tiempo.

¿Cuáles son las claves para crear una pieza atemporal?

–Radican en la filosofía de la propia creación. Cuando, a finales de los 80, me preguntaban qué se iba a llevar la siguiente temporada, siempre contestaba: «No tengo ni idea de moda, ni me interesa». Si no haces moda, no te pasas de moda. Como creador, si hago una pieza para que dure seis meses, apago la vela y me voy. Creamos algo con alma: creamos arte, identidad y estilo.

Eso es lo que les permite competir con multinacionales...

–No pretendemos competir con nadie. No hemos cambiado nada y yo trabajo igual que en los 80. No hay ninguna enemistad, pero cuando se habla de que el gran problema de la moda es la generación de residuos, queremos separarnos de esa idea porque cada cual es culpable de lo suyo.

De hecho, asegura que la unión de las firmas de autor y una multinacional como Inditex podría ser positiva para ambas partes.

–Es mi punto de vista, y he tenido la oportunidad de expresárselo a Amancio Ortega. Él tiene otro punto de vista, claro. (Ríe) La moda de autor podría ayudar a la grandes agrupaciones a resolver un problema que nos atañe a todos.

Dice que ‘España es el país donde se marcan las tendencias del gran consumo’.

–Así es, y lo marca Inditex. Las grandes tendencias en el mundo durante las últimas décadas las ha marcado Inditex. Ni Prada, ni Gucci, ni nadie. Lo que creo que somos un país algo acomplejado: en Ubrique se hacen los mejores bolsos del mundo, y estoy harto de ver a señoras con bolsos hechos en China, o en donde sea.

¿Asistimos a una revalorización de los oficios tradicionales?

–Debería ser así. La moda de autor tiene un compromiso con los artesanos y el conocimiento de los oficios. Trabajamos con artesanos que usan técnicas milenarias, que forman parte de nuestra propia historia. En un mundo globalizado, son nuestra identidad cultural, lo que nos diferencia.

¿Se confunde exclusividad con estilo o elegancia?

–Ya en los 80, Moschino ironizó sobre ello. Lanzó una chaqueta con un bordado que rezaba: «Esta chaqueta vale un millón de liras». Es la ridiculización del ‘me compro esto porque es caro’. Hace poco, en Italia veía prendas de miles de euros por las que, si se exponen en un bazar, no das más de 25 euros.

¿Cómo encuentra la creatividad?

–Como decía Picasso, la inspiración llega trabajando. Y es el resultado de toda la investigación y el desarrollo del resto de colecciones, desde la primera.