Este año Caterina Ross ha tenido el placer de estrenarse como profesora de inglés en el colegio de La Salle, de Inca. Muy impresionada y agradecida por la acogida tanto por parte del centro como de los alumnos, ha escrito una canción titulada Vine amb mi con la que reflexiona sobre el importante papel que tiene el colegio en la vida de los niños, ya que es el lugar donde pasan buena parte de su tiempo y donde tienen que sentirse como en su segunda casa, apoyados, acogidos y queridos.

Así, pues, la canción, inspirada en La Salle de Inca, será el próximo single de Caterina. Canción interpretada por ella, y acompañada por las voces de los alumnos de 1º de ESO del citado centro. Y si Ana Pilar y Francina, que han grabado los coros en el estudio de Daniel Ambrojo, tienen su momento en el final de la canción, Laura Ruiz, de 4º de ESO, ha sido la encargada de la parte audiovisual, en la que aparecerán compañeros de todos los cursos.

Por otra parte, hay que señalar que Caterina se acaba de incorporar como vocalista a la formación SomRock, banda mallorquina de pop-rock nacional e internacional con más de diez años de vida, compuesta por Pere Riutort, a la guitarra, Pep Calvo, guitarra rítmica, Jaume Riutort, bajo, y Toni Cabot, batería. El próximo 15 de julio, si os apetece, podréis verlos y escucharlos en directo en Es Punt, en la Colònia de Sant Jordi, a partir de las 23.00 horas.

Mystic Tatoo Factory

El próximo 29 de julio se celebrará en Palma un acontecimiento que unirá en una misma velada, y bajo el mismo techo, pinturas en directo, música, tatuajes y fotografía. ¿Motivo? Demostrar que el Arte, en cuatro de sus diversas modalidades, puede ser una realidad en cualquier sitio. Basta con proponérselo para lograrlo.

Quien nos habla de este evento es Nicolás Marín, uruguayo de nacimiento, aunque residente en Mallorca desde hace 25 años, que se gana la vida como tatuador, bajo la firma Mystic Tattoo Factory. Y como lo hace muy bien, en la actualidad, entre Palma, Inca y el Arenal, tiene varios estudios dedicados al arte corporal, uno de ellos –el último en abrir–, el del Arenal concretamente, de 900 metros cuadrados de superficie, que cuenta, además, con galería de arte (escultura y pintura).

Nos cuenta Nicolás que el próximo 29 de julio, en Es Gremi, se celebrará el acontecimiento antes mencionado, «que hemos dado en llamar Mallorca Fashion Art Mystic, que constará de cuatro partes en un mismo espacio. Bajo la denominación de Cadáver exquisito, cuatro artistas, Frank Sastre, Ausenta, Asunción González y Coconuda, pintarán en directo un cuadro en función de lo que les dicte su imaginación y creatividad, cuadro que al final será subastado entre los asistentes, entregándose las ganancias a una asociación sin ánimo de lucro que en su momento se indicará cuál es». Todo al son de la música que sonará en directo, y la danza, a ritmo de batucada, también en directo, de Dimonis de la Seo. «A todo ello, añadamos una sesión de tatuaje en vivo, posiblemente una espalda, que haré en directo, y una exposición de cuadros y fotografías, estas de la mano de la Ruta Fotográfica que lidera Martina Romero. ¿Que qué pretendemos con ello? Pues ya lo hemos dicho, ensalzar el Arte en cuatro de sus facetas, pintura, música, arte corporal y fotografía».

Se confirma el dato

El otro día habíamos quedado con el artista (pintor y poeta) Carlos Penas para pasear y charlar mientras tomábamos un helado. Pero la verdad es que ni tomamos el helado, ni paseamos siquiera, sino que caminamos lo justo para llegar a una cafetería, en la que nos sentamos para desayunar a base de un par de cafés y unas duquesas que estaban deliciosas. Eso sí, hablamos de esto, de aquello y de lo de más allá; hablamos –¡cómo no!– de política, de Arte y de la sociedad en la que vivimos, lo cual, vivir en ella, y más con los políticos que nos gobiernan... ¡Eso si que es Arte!, y… Pues que intentamos arreglar el mundo en media hora, a la vez que llegamos a la conclusión de que la felicidad absoluta no existe… «Aunque puedes llegar casi a ella –dijo Carlos como si pensara en voz alta–. ¿Cómo…? Pues centrándote en la importancia que tienen las cosas pequeñas, que son como pequeñas felicidades, que al ir sumándolas, día tras día, llega un momento en que sientes que eres feliz».

Y es entonces cuando Carlos nos confirma que está aprendiendo a tocar la trompeta. «Sí, para hacer realidad uno de mis pequeños sueños, estoy yendo a clases de trompeta… ¡A mis 57 años, eh! Y a Merche, mi pareja, que tiene 65, le he regalado una batería… Y –aclara– es que pretendemos formar una banda de neo-post-punk, ¿entiendes? Naturalmente, buscaremos otros músicos… A la banda la vamos a llamar The Abus». ¿Y qué pasará con los vecinos, ella con batería y tú con trompeta…?, le preguntamos. «Nada… Que estén tranquilos. Ensayaremos lejos de casa. De hecho voy a clases de trompeta a la casa de quien me enseña».