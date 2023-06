En la playa de s'Arenal de Palma se ha vivido este viernes una escena propia de la película Tiburón. Los bañistas han salido del agua alertados al ver cómo la aleta de un pez, que, al menos de lejos, parecía un tiburón, se aproximaba cada vez más a la costa. ¿Se trata de un tiburón, un delfín o quizá de una broma de mal gusto?

Los hechos han ocurrido este viernes por la mañana, a la altura del Balneario 1. Lo que parecía ser una mañana normal, amedrentada tan solo por las predicciones meteorológicas de lluvias y probables tormentas, ha adquirido en cuestión de segundos ciertos tintes dramáticos. Paulatinamente, los usuarios de la playa se han ido percatando de una extraña aleta que se iba acercando cada vez más a la orilla. Finalmente, ha corrido la voz y ha cundido relativo pánico. «¡Es un tiburón!», alertaban a gritos algunos. «¡No! Es un delfín!», desmentían otros. Lo ha habido que hasta han sospechado de que se tratara de una aleta de plástico, fruto de una broma.

Pese al desconocimiento, la mayoría de los bañistas han salido con suma rapidez del agua ante la gran expectación sobre el pez, temerosos de correr la misma suerte que los personajes del conocido film. Ya desde la arena, más de uno no se ha podido resistir a inmortalizar el momento como prueba gráfica de tal anécdota. No todos los días uno puede decir que ha estado a escasos metros de un tiburón, en especial, en una playa de Mallorca. El pez lo ha puesto fácil, pues se ha dejado ver, merodeando la zona varios minutos antes de partir otra vez, mar adentro. Lo cierto es que, por el momento, aún no ha podido esclarecer qué especie acuática ha sido la responsable de semejante susto, si, efectivamente, se trataba de un tiburón, de un delfín o un invento muy realista para echarse unas risas.

Tiburones en Mallorca

Aunque hace solo una semana del inicio del verano y un mes del inicio de la época de playa, en este breve espacio de tiempo ya se contabilizan al menos dos avistamientos de tiburones en Mallorca. Sin ir más lejos, el 17 de junio unos pescadores navegaban tranquilamente porel Cap de Formentor cuando vieron cómo un animal de grandes dimensiones se acercaba cada vez más a su embarcación. En este caso sí se pudo confirmar que se trataba de un tiburón cañabota gris, de seis branquias chata, perteneciente a la familia Hexanchidae. Esta especie es inofensiva y no ataca. Suele estar siempre por el fondo del mar y no suben a la superficie