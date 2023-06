Este miércoles por la tarde, a las cuatro, falleció la cantante Silvia Luna. La noticia nos la dio un amigo. Inmediatamente llamamos a su madre, que ha estado a su lado siempre. Igual que su padre. «Sí, ha fallecido a las cuatro de la tarde. La ingresamos hace unos días. No paraba de dormir, lo cual nos alarmó. Ahora descansa en paz», nos dijo. Tenía 36 años, y desde 2017 estaba luchando contra la leucemia, que la dejó parapléjica, postrada en una silla de ruedas. Pese a ello, siempre mostró sus deseos de superar su situación, adaptándose desde el primer momento a su nuevo modo de vida, dando con ello ejemplo de su entereza, a la vez que ayudó a divulgar esta enfermedad, logrando que muchos se hicieran donantes de médula.

La última vez que estuvimos con ella fue en su casa, hace unas semanas, a raíz de haber hecho realidad uno de sus sueños que nos quiso contar: volar en una avioneta, lo que logró gracias a dos amigas suyas. «Volé sobre la Serra de Tramuntana, sobre playas, incluso sobre mi casa», nos dijo… El otro sueño era el de tomar el sol tumbada en la arena del desierto. También soñó muchas veces con volver a los escenarios, en silla de ruedas o como fuera, pero volver… No lo logró, pero como soñó tanto con ello, fue como si lo hubiera conseguido. También, en esa ocasión, nos contó que en unos días saldría el videoclip de una de sus canciones preferidas, Payaso, que podéis ver a través de YouTube. Descansa en paz, Silvia.

Leche para los niños

Desde aquí hacemos una llamada a los seguidores de esta página: la Fundación Hadas Kids necesita leche. El mensaje que nos envían es contundente: tiene 90 niños a su cargo que diariamente han de desayunar. Y la leche escasea. Por eso nos comunicamos con vosotros: 90 niños esperan vuestra colaboración para que puedan desayunar cada día, durante todo el verano. Que en otoño e invierno a ver qué pasa. Podéis hacer la donación de leche en Fausto Morell, 13, de Palma, entre las 12 y las 15 horas. Por todo ello, en nombre de Hadas Kids, ¡muchas gracias!

Cartel de ‘Hadas Kids’ en el que se anuncia la falta de leche, lo que pone en peligro el desayuno de 90 niños.

Seguiremos atentos

Llamamos ‘ciudadano a pie de calle’ a todo aquel que nos llama para informarnos del mal estado en que se encuentra su calle con el fin de que llamemos la atención de a quien corresponda para que se ponga las pilas y solucione las deficiencias. Por suerte para nosotros, son muchos los ciudadanos a pie de calle que nos llaman o que nos contactan por Whatsapp. Lo decimos porque ayer, uno de ellos nos mandó unas fotografías, en unas se veían montones de plantas resecas recién podadas de un parterre de los alrededores del Hospital Quirón Palmaplanas, en las otras, dos trabajadores de Emaya limpiando y regando una calle de la zona Arabella. «Todo esto –nos ponía en la nota– ha sucedido en esta semana pasada. Vamos, que lo que no era habitual en los últimos ocho años, lo estamos viendo en apenas unos días».

Por otra parte, otro ciudadano a pie de calle nos llama el martes para decirnos que unos trabajadores están limpiando sa Riera «cómo nunca había visto». Pues que conste. Pero que conste también que aún queda mucho para hacer para conseguir una Palma limpia, sin pintadas y con el mobiliario público –sobre todo esculturas– en buen estado.

Es evidente que las cosas, en cuanto a limpieza vial en ciertas zonas, han comenzado a cambiar.

Cortometraje

Nos cuenta Martín Garrido padre, que la pasada semana estuvieron rodando un cortometraje, dirigido por su hijo, Martín, que ha sido también el director de fotografía, que gira en torno a las personas mayores y a los problemas que les ocasiona tener que gestionar a través de Internet, o vía telefónica, que no son pocos. Basta, si no, acercarse a un banco y ver la cantidad de gente mayor que acude a que le expliquen cómo realizar tal o cual operación, que a través de Internet resuelve el problema, pero que a ellos, al no saber manejarlo, les crea más problemas. En este caso, el protagonista es una persona de cierta edad, encarnada por el propio Garrido padre, que recibe la notificación de unas multas que le pusieron en 2017, de las que no tiene conocimiento. Desde su casa, a través del teléfono, llamando a varios sitios, trata de enterarse de qué va el asunto, pero sin éxito, pues no le aclaran la situación, sino que se la complican más, mandándole de la Ceca a la Meca, hasta que el hombre se desespera. De ahí el título, Desesperación.

Martín Garrido padre ha protagonizado ‘Desesperación’, un corto grabado en Inca, coproducido por R. Film, de John Delgado, y P.C., de Gabriel Morell, que ha dirigido su hijo, Martín, y en el que han colaborado Beatriz Barón y Andrea Jonsdottir.

Ha sido una coproducción mallorquina-colombiana, entre las productoras R. Film, dirigida por John Delgado, y P.C., de Gabriel Morell. El cámara ha sido Claudio Pons; el director de sonido en directo, David Masmiquel; y la producción de Andrea Jonsdottir y Beatriz Barón. La intención es mandar Desesperación a festivales nacionales e internacionales de cortometrajes, puesto que el problema que ocasiona la desesperación entre la gente mayor, obligada a utilizar teléfonos e Internet para resolver problemas, es universal.