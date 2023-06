Lola Índigo reivindica los derechos LGTBIQ+ en un concierto: «Vamos a seguir estando aquí».

Lola Índigo no solo revoluciona el escenario con su música, sino también con sus palabras. La artista, que está ahora inmersa en su gira 'El Dragón' y que convierte cualquier letra de sus canciones en un éxito, ha querido hacer una reflexión durante uno de sus conciertos en Sevilla. Aprovechando que el 28 de junio se celebra el Día del Orgullo LGTBIQ+, colectivo del cual forma parte, ha recordado algunas de las agresiones homófobas que han ocurrido recientemente, como el caso de una pareja de mujeres que recibió insultos y golpes en un parque de atracciones de Madrid o un niño que sufrió bullying en un colegio. «Hay un montón de niños que se tienen que cambiar de colegio en vez de que se cambien los acosadores, se tienen que cambiar los que son atacados por sus compañeros, ¿algo aquí no esta yendo bien no?, hay gente que se tiene que ir de su casa porque sus padres no aceptan que quieren amar a la persona que quiere», ha explicado la cantante de temas como La Santa.

Mimi, fiel defensora de los derechos LGTBIQ+, también ha manifestado la necesidad de seguir celebrando el Día del Orgullo: «Todavía hay gente que dice que la marcha y que el Día del Orgullo no son necesarios, pues vamos a seguir aquí, vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir estando, nos van a a seguir viendo, así que por lo menos, desde ya, que se vayan acostumbrando». Los fans y asistentes del público han mostrado su apoyo con gritos y aplausos tras sus emocionantes palabras, pero no solo eso. El discurso también ha llegado a las redes sociales, donde muchos usuarios han compartido el vídeo y le han agradecido este tipo de mensajes. No obstante, esta no es la primera vez que ha aprovechado uno de sus conciertos para reivindicar el amor libre. #lgtbq🏳️‍🌈 #lolainditok #discurso @lola indigo #defensaderechos #lgtbi #fan #concierto #polemica #realidades #gira #parati #foryou #viral ♬ sonido original - rebecaig @rebecaig1 Más artistas así, más defensa de los derechos y menos papeleras #lolaindigo Por otra parte, Lola Índigo, que tiene una conexión muy especial con Mallorca, ya que su padre vive allí, envió una felicitación hace unos días a unas niñas del colegio Sant Bonaventura de Artà. ¿El motivo? Las pequeñas ganaron el concurso Més Talent, con la coreografía del tema El Tonto, que cantan la artista y Quevedo y que ha arrasado en varias listas musicales. A diferencia de 2022 este año no se espera que actúe en la Isla, aunque los fans mantienen la esperanza de que en algún momento incluya Mallorca dentro de su actual gira.