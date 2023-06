LGTBIQ+: Estos son los 10 términos que quizás no conocías.

«Maricón, nenaza o bollera». Aunque parezca mentira, en la actualidad, todavía se siguen utilizando este tipo de términos para denigrar a personas del colectivo LGTBIQ+. Sin embargo, un gran número de palabras que pertenecen al lenguaje inclusivo y que no discriminan a nadie son desconocidas para la mayoría de la sociedad. Por ello, con motivo del Día Internacional del Orgullo, que se celebra cada año el 28 de junio, explicamos el significado 10 términos que quizás no conocías para no hacer daño ni estigmatizar a nadie.

Demisexual Persona que no experimenta atracción sexual a menos que forme una fuerte conexión emocional con alguien. Cisgénero Término que designa a las personas que presentan concordancia entre su identidad de género y el asignado por las demás personas, según su sexo biológico. Intergénero Es una identidad de género que describe a una persona que no se considera a sí misma cisgénero, pero puede ser una mezcla de géneros, agénero (que la persona no se identifica con ningún género), género fluido o estar en otro lugar en el espectro del género. Pansexual Persona que siente atracción erótica o afectiva hacia otra persona con independencia del sexo, género, identidad de género, orientación sexual o roles sexuales. Serofobia Discriminación hacia las personas con el VIH en diversos ámbitos de la vida y en las relaciones sexuales. Andrógina La característica de una persona cuya apariencia o modo de expresión es una mezcla de características o comportamientos femeninos y masculinos. Género fluido Persona que no se identifica con una sola identidad de género, sino que puede cambiar entre masculino y femenino u otros. 'Passing' Concepto para definir que una persona trans es percibida con el género sentido y con el que desea ser identificada. 'Misgendering' Situación en la que alguien se refiere a una persona utilizando lenguaje que no se corresponde con el género sentido o la trata como si su género fuera diferente del sentido. 'Cross-dresser' Es la terminología para referirse al estilo en la forma de vestir atribuido al sexo opuesto, por lo general de modo ocasional, con independencia de su orientación sexual e identidad de género.