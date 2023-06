«Gracias al ajedrez y a la escritura, pude salir del pozo en el que caí»

Filippo Grey, seudónimo literario de Felipe Báez, es un ejemplo de superación. Nació en 1976, en Mallorca. A los 18 años estudió Educación Física en el INEF, de Lleida. Como músico –teclista– crea la banda de metal Melodic Vampyria, de la que forma parte. Años más tarde, establece su residencia en Girona, donde trabaja como profesor de Educación Física, actividad que le ocupará gran parte de su tiempo. Paralelamente, sigue cultivando su pasión por el mundo de los vampiros, en lo cual influye bastante una serie americana llamada True blood (Sangre fresca). Vive en pareja en un duplex en Girona, lo cual le hace sentir un hombre completamente feliz y completo.

Desgraciadamente, en 2012 le diagnostican esclerosis múltiple, enfermedad crónica que le va a cambiar su vida radicalmente ya que, pocos años después, le postra de por vida en una silla de ruedas. Primero, pasa por un periodo al que intenta por todos los medios sobrevivir, pero, finalmente, puede más la esclerosis que su buena voluntad, lo que le lleva a un punto depresivo en el que se encuentra solo.

El señor de la guadaña y él

«Bueno, solo, no. A mi lado está alguien, cubierto con una túnica negra con capucha, a la que no le veo la cara, sosteniendo una guadaña», nos comenta. «No dice nada, pero no se aparta de mí… Espera… Entonces me pregunto, ¿qué hago? ¿Me voy con él? ¿Me aparto de él? Decido salir de ese lugar… Porque eso solo lo decides cuando estás ahí, cuando tu vida ha tocado fondo… Entonces, o te sales, o te vas con el de la guadaña. Yo decidí lo primero, y en ello me ayudaron mucho tres cosas, la escritura creativa, la poesía y el ajedrez. Sí, gracias a ellas salí a flote, siendo el que soy ahora. Entonces, una vez de regreso a la Tierra, hablé con mi novia, le hice saber que, tras haberlo intentado, pero viendo que como pareja no íbamos a ninguna parte, no quería atarle las alas. «A partir de hoy, vuela sin mí», le dije, y así lo hizo. Y como fue una decisión de mutuo acuerdo, ahora somos felices los dos, cada uno por su camino, pero hablándonos a menudo, siendo nuestra relación muy buena. Porque que hayamos dejado de ser novios, no significa que no podamos ser amigos… Y a estos, a los amigos… Pues los reuní y les dije lo que había… A partir de ahí, solo se quedaron conmigo los buenos amigos. Y todos felices… ¡Ah, bueno…! Quiero también agradecer, pues es justo hacerlo, la gran ayuda que tuve por parte de la Associació Multicapacitats, que fundamos en Girona. Con ellos aprendí a que no hay que pensar en lo que ya no puedes hacer, sino pensar en lo que sí puedes hacer ahora. Y si lo haces así, irás descubriendo un mundo nuevo, que pese a tenerlo tan cerca de ti, desconocías completamente».

Vuelta a la vida

Nos estamos tomando un café en el bar la Cajita del Reloj, de s’Escorxador, a donde suele ir a veces Filippo (o Felipe) , «más que nada por lo tranquilo que es este lugar, y también por lo cómodo que me encuentro en él... Y porque no está muy lejos de mi nueva casa».

Luego nos sigue hablando de él, de su vuelta a la vida cotidiana tras haber caído en picado en el abismo. «Después de haber tocado fondo, he hecho cosas que ni me hubiera imaginado… ¡Qué se yo! El domingo, con mi silla, me voy a los fiordos noruegos…. Sí, no es la primera vez que viajo con ella, o en ella, pues he estado en Trompso (Laponia), Berlín, Viena, París, Londres… Y sentado en ella sigo jugando a ajedrez y escribiendo libros. Sí, tengo ya cuatro escritos y publicados. Fútbol a su medida, de la editorial INDE, que firmé como Felipe Báez; un poemario que publiqué con mi grupo poético-musical, Breacking Poets, llamado Girem Pàgina, escrito en castellano y catalán, y firmado por Filippo Grey. También como Filippo Grey, pero editado por Edicions Forment, y en catalán, escribí mi primera novela, 7Relats breus, a la que ha seguido Vampirs & desamors, que viendo la gran aceptación que ha tenido su versión catalana que he presentado en distintos lugares, y que han sido, en Palma (In Café, Llibreria Ramón Llull, Espai SUS Cultura y Llibreria Quart Creixent), Colònia de Sant Jordi (Ferretería Veny), Pòrtol (Café Mare Meva), Lleida (Gran Records), Girona (Casa de la Cultura) y Barcelona (Ateneu-ACEC), he decidido, no solo traducirlo al castellano, con el título de Vampiros & Desamores, sino que, además, voy a escribir una segunda y tercera parte, con lo cual lo convertiré en una trilogía. Te diré que la segunda parte ya está pensada… Quiero decir que ya se cómo será el inicio, su desarrollo y su final. Solo falta que me ponga a escribirla este verano. En cuanto a la tercera parte… Me pondré en ella una vez que acabe la segunda».

Viaja a los fiordos de Noruega

De la bolsa que lleva colgada de la espalda de su silla de ruedas, Filippo saca dos camisetas, una de color fucsia y otra de color negro, que nos regala. Son las camisetas en recuerdo de su primera gira de presentación de Vampirs & desamors, que acaba de realizar con éxito, en la que quedan reflejados los lugares –y las ciudades– en que lo presentó. Eso, en la parte posterior de la misma, en el pecho se puede leer Vampirs & desamors, Filippo Grey, Edicions Forment. Esperando en la edición castellana de Vampiros & desamores, poder hacer lo mismo.

Mientras tanto, Filippo sigue rodando por la vida, cada vez más fuerte, más concienciado de que la silla le va a acompañar a todas partes, lo cual no le impide, menos caminar, hacer cuanto le place. Ahora, como decimos, se va a los fiordos noruegos, y cuando regrese se pondrá a desarrollar la segunda parte de la trilogía Vampiros & desamores. Y es que la vida debe seguir.