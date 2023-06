Divas en fiesta de aniversario | La sorpresa de Maite (Baccara) | Exalumnos del Liceo

Jimmy Horrach, artísticamente Jimmy, a secas, es otro de los dinosaurios de la vida, pues cual Benjamín Button, en vez de envejecer, cada vez está más joven, tanto que ni quiere oír hablar de sentarse en el parque a dar comida a las palomas, como hacen muchos de su edad, sino que, por el contrario, a nada que le dejan se vuelve a transformar en mujer y se sube al escenario a cantar y bailar, que es lo que ha hecho durante toda su vida… Incluso en épocas que no estaba nada bien visto el transformismo en las que él comenzó a trabajar como tal.

Noche muy americana

En esta ocasión, lo hizo para amenizar, junto con otra grande del transformismo, Layla –increíblemente divina, vamos, que también se sale a nada que se sube al escenario– el 20 aniversario de Dinner, un establecimiento de comidas muy a la americana, sito en Sant Magí (Santa Catalina). Y como en la velada predominaban los Pin-up, pues de pin-up que se presentaron ambas, y así lucieron en uno de los números que presentaron… Porque, como no podía ser de otro modo, se llevaron otros vestidos para otras apariciones que hicieron a lo largo de la velada, que se prolongó hasta casi la media noche, en la que también participaron Marilyn Monroe, a la que dio vida la artista Mística, que ¡cómo no!, cantó el Happy birthday, en esta ocasión no al ‘Mr. President’, sino a Cristina y Lola, las dueñas del local por esos 20 años repartiendo buena comida y felicidad entre sus clientes, y Elvis Presley, encarnado por José Viana, que también hizo las delicias de los invitados.

Ni que decir tiene que todos lo asistentes, que no fueron pocos, se lo pasaron muy bien en esta fiesta de aniversario, y que las dueñas del local, las citadas Cristina y Lola, estuvieron siempre muy atentas para que no faltara de ‘na’. Por cierto, Jimmy regresará a los escenarios en la Nit de Sant Joan que preparan en Can Matías y Miquel, escenario al que no es la primera vez que se sube. Y lo hará para amenizar la cena.

¡Ojiplática se quedó!

¡Menuda sorpresa se llevó noches atrás Maite Mateos, fundadora del dúo Baccara, cuando le mandaron el vídeo del final de partido entre Escocia e Israel, disputado en el estadio Hampden Park, con victoria, aunque ajustada –3 a 2– de los primeros. ¿Que qué pasó…? Pues que al final del partido, en plena celebración, se escuchó como música de fondo el Yes Sir, I can Boogie, cantado por Baccara. La primera formación de todas, cuando el grupo lo formaban Maite Mateos y María Mendiola, fallecida hace algo más de un año.

«Cuando escuché mi voz tarareada y coreada por el público, la verdad es que me emocioné muchísimo, pues no me imaginaba que en una celebración como la victoria de este partido, la canción que nos lanzó a la fama iba a servir como de banda sonora de la misma. De verdad que fue muy emocionante escuchar mi voz perdida entre las miles de voces de los aficionados. Fue increíble, tanto como emocionante».

¡Un honor actuar en directo!

Ni que decir tiene que Maite reaccionó de inmediato en las redes sociales. ¿Cómo? Grabando un pequeño discurso que enseguida colgó en Facebook y otras redes, en el que, sin poder disimular la emoción, decía, más o menos, lo siguiente:

«Soy Maite Mateos, cantante del original dúo Baccara. Una vez más estamos extremadamente agradecidas de que nuestra canción, Yesr Sir, I can Boogie, se oiga y se cante en un campo de fútbol, como sucedió ayer. Sería un honor para nosotras poder actuar en directo para vosotros y vuestros fans», para terminar su alocución con un «os deseamos éxito para el próximo encuentro contra Georgia», encuentro que se disputó anteayer. No hace mucho, Yes Sir, I can Boogie volvió a sonar para el gran público, puesto que la canción forma parte de la banda sonora de la película española Gente que viene y bah, que vimos no hace mucho a través de Tele5 y que puede verse en Netflix.

Confraternización

Para finalizar, una breve noticia. Hoy, los exalumnos supervivientes del Liceo Español, colegio privado que en los años 60 y mediados de los 70, estuvo en la Avenida Comte Sallent, donde hoy se levanta el edificio que construyó el empresario Fausto Ferrero, se reúnen hoy, entre otras cosas para celebrar que están vivos y al mismo tiempo recordar viejos tiempos y a compañeros que ya se fueron. En su memoria, a las 11 de la mañana de hoy se celebrará una misa en la basílica de Sant Miquel, de Palma. Y sobre las dos de la tarde, en el restaurante Es Muntant, de Establiments, un almuerzo de confraternización, almuerzo a la carta. Según nos contó anoche Paco Frau, exalumno de dicho colegio, «tenemos entendido que están apuntados unos 50. Que igual a última hora se suman más».