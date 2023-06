Las frases más destacadas de la declaración de Shakira por fraude fiscal

La colombiana defiende que «desde 2011» ha pagado impuestos por «valor de 90 millones de euros a la Hacienda pública» y acusa al Fisco de tener «un desmedido afán recaudatorio». Shakira mantiene que entre 2012 y 2014 residía en Bahamas, pero los inspectores aseguran que estuvo más de la mitad del año en España. Durante este tiempo la cantante siempre ha sostenido que viajaba a Barcelona para ver a su entonces pareja, Gerard Piqué: «Lo que en realidad se producían eran presencias esporádicas».

Estas son algunas de las frases más destacadas de Shakira durante su declaración, recogidas por El País, y es que la artista basa gran parte de su defensa en su relación con futbolista:

Señoría, no conozco a nadie que esté en un proceso penal por tener novio»

«Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida»

«Cuando empezamos él tenía 23 años, 10 años menor que yo, era futbolistas, guaperas... Era un loquito»

«Cómo iba a sacrificarlo todo por un chico al que estaba conociendo, ahí asaltando la cuna»

«Estados Unidos fue mi trampolín al resto del mundo y es mi centro de negocios»

«Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día»

«Yo compro casas en lugares y eso para mí no supone un compromiso»

«Me dijeron que para ser residente fiscal española tenía que pasar 183 días en España, cosa que no hice»

«Lo que me genera España en términos de negocios, de ingresos, es minúsculo, puede ser comparable con Turquía o Grecia»