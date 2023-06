Cortar el pelo en el Wacken Open Air.

Toñy Gomila es conocida y reconocida peluquera. Tiene su establecimiento –Tannara– a un tiro de piedra de la plaza del Obelisco, de Palma. Es, además, motera –posee una Onda Shadow desde hace 33 años–, rockera desde los catorce, y miembro de los Barbers Angels, institución, o comunidad mundial de barberos solidarios, que bajo el lema de Juntos estaremos menos solos, cortan el pelo gratuitamente a personas marginadas, y entre ellas a los ucranianos refugiados. Y lo hacen a veces en su tiempo libre, a veces restando horas a su trabajo diario, de lo cual, en Mallorca, podemos dar fe de que es así: que gracias a ellos, refugiados y personas sin medios económicos pueden cortarse el pelo a cambio de una sonrisa o de un abrazo, o de un simple gracias.

Diecisiete barberos

Pues bien, la noticia es que Toñy, por segundo año consecutivo, viajará a principios del próximo mes de agosto a Hamburgo, concretamente a la localidad de Wacken, formando parte del equipo de barberos que cortarán el pelo a los músicos y cantantes de los grupos que participen en el Heavy Metal Festival, conocido como Wacken Open Air, que se viene celebrando en dicha localidad germana desde 1992, siempre en la primera semana –bueno, el de 2020 se suspendió a causa de la pandemia–, y que sin duda es el más importante de los que sobre este género de rock se organizan en el mundo, pues en él están presentes todos los estilos de hard rock y metal. «En total seremos, entre hombres y mujeres, 17 barberos de diversos países, que viajaremos por nuestra cuenta, y que durante los días que dure el festival viviremos en tiendas de campaña, instaladas por detrás del gran escenario, y comeremos de lo que nos den o encontremos por allí».

Según Toñy, esa agresividad de la que hacen gala cantantes y músicos de los grupos sobre el escenario, o bien cuando posan para las fotos, nada tiene que ver a como son en la vida real, personas educadas, con las que te comunicas sin problemas, puesto que el divismo y las excentricidades los dejan aparcados en el escenario para retomarlo cuando de nuevo vuelvan a subir a él. «Vamos, que es gente súper enrollada, amable y correcta, puede que con un concepto de la vida un tanto diferente a la de los que no son como ellos. Lo digo porque te hablan, se toman una cerveza contigo, si les pides hacerte una foto con ellos no te ponen ningún impedimento, te gastan bromas… Y ya digo, dentro del heavy metal son figuras mundiales», en lo cual estamos completamente de acuerdo, puesto que por este festival han pasado grupos tales como Scorpions, Alice Cooper, Saxon, Slayer, etc.

«Para mí es un honor»

Para Toñy, que por segundo año la hayan elegido para que corte el pelo a los cantantes del festival, es un honor, y más siendo rockera y motera, puesto que ahí va a estar con la élite de unos y otros. Y en cuanto al trabajo, «me limitaré a cortar el pelo a gusto de cada uno, que para eso voy, y como el corte es a unas horas del día, tendré tiempo para asistir a alguno de los conciertos, y si no, lo escucharé desde mi puesto de trabajo, que estará, como el de todos, en el backstage».

Los rockeros que acuden a que les corten el pelo pagan solo la voluntad. «Sí, dejan lo que consideran en el bote, ya que no hay tarifas por corte de pelo, lavado de cabeza, etc., sino que llegan, los arreglas, del bolsillo se sacan el dinero que les parece, lo meten en un recipiente y se van. El dinero se entrega a entidades que ayudan a personas necesitadas». Nos citaremos de nuevo con ella para cuando regrese de Wacken. Porque seguro que volverá con muchas cosas que contar.