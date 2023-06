Es, posiblemente, la mujer más deseada por los suscriptores de la plataforma OnlyFans. La británica Elle Brooke (Yorkshire, Inglaterra 1981) es una de las creadoras y más populares influencers de la red digital. Además de publicar contenido para adulto en esa plataforma, también triunfa en el mundo del show boxing, donde las celebrities se enfrentan en el ring ante gran expectación. Elle Brooke, derrocha sensualidad, belleza y simpatía. Una actriz, modelo y empresaria que se pone en forma estos días en Mallorca, entrenando y dando fuerte al saco, para ser la mejor del mundo.

¿A qué se debe su visita a la Isla?

–Un amigo tenía que venir aquí para hacer la portada de una revista y decidimos aprovechar la estancia para disfrutar de unos días de vacaciones, junto a todo mi equipo, y también entrenar. Esta es mi primera vez y no será la última. Definitivamente volveré. Me habían hablado de Magaluf como un destino sucio y un turismo muy malo. Pero me he dado cuenta de que hay buenos restaurantes y otro turismo muy diferente al que me habían hablado.

Actualmente es una mujer famosa, empresaria de éxito y una influencer top, pero también triunfa en el show boxing...

–Sí. Gané mi primer combate por KO contra la famosa tiktoker estadounidense Faith Ordway y estos días estoy entrenando en FitClub con mi coach porque quiero ser campeona del mundo.

¿Ser la creadora de la plataforma OnlyFans y la que tiene más suscriptores le ha cambiado la vida?

–Totalmente. La vida me ha cambiado a raíz de OnlyFans. Mi primer trabajo fue en una discoteca, aunque yo de pequeña siempre quise ser veterinaria. Pero nunca ocurrió. Gracias a las redes sociales y vídeos comencé a ganar mucho dinero. Estos días he podido ir a comer y tomar unas copas por la zona de Magaluf y todo el mundo me reconoce. Así que sí, me ha cambiado la vida.

¿Y económicamente?

–Si, sí, evidentemente. Nací en una familia muy humilde y en una barriada pobre, y el gobierno nos pagaba la casa. Las redes sociales y en concreto OnlyFans comenzaron a aportarme beneficios y ahora mismo el dinero ya no me preocupa.

Hace unos días, en una entrevista con el popular presentador Piers Morgan, en Talk TV, este le preguntó si se avergüenza de ganarse la vida en OnlyFans.

–Sí. Y le contesté que mis hijos podrán llorar en un Ferrari cuando se enteren de lo que hacía su madre. Ayer Piers Morgan puso en un tuit, que la entrevista que me hizo ha sido la más vista de toda la historia, más que con Cristiano Ronaldo y otros muchos famosos que han pasado por el programa.

Y, ¿Cuántos Ferraris tiene?

–Jajajaja. De momento ninguno, pero la semana pasada hice mucho dinero así que lo mismo me compro uno esta semana en Mallorca.

He visto que vende de todo... ¿incluso saliva?

–Oh sí. La gente es muy rara. Es verdad que vendí botes de mi saliva, pero eso fue antes de la pandemia. Luego con la COVID, como que no estaba bien.

¿Qué es lo que la gente más le pide para comprarle online?

–Uff, de todo, desde mechones de mi pelo a lencería que me haya puesto. Pero lo más raro que me han pedido son calcetines sudados después de salir del gimnasio.

¿Ha dicho alguna vez que no, aunque le hayan ofrecido un millón de libras?.

–La gente está bastante degenerada y me han pedido hacer cosas muy locas. Y sí, he dicho que no. Ni por un millón de libras. Ya tengo varios millones.

¿Sabe cuánto dinero tiene ahora mismo en su cuenta bancaria?

–Bueno... (piensa) ... La verdad es que me puedo permitir todo lo que quiera sin mirar lo que me gasto.

¿Cuál es su sueño?

–Básicamente mi sueño ya lo he cumplido, que era ser la mejor, por lo cual ahora solo me queda mejorar lo que tengo. Soy inconformista y siempre quiero más.

Usted es la mujer más deseada en este momento por muchos hombres. Pero, ¿qué es lo que le gusta a usted de un hombre?

–Su dinero.