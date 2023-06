Sunset Party de Turquesa Catering

Las terrazas del Club de Vela Calanova acogieron este jueves la celebración de la fiesta de verano de Turquesa Catering. Un evento que reunió a más de 200 invitados coincidiendo con la puesta de sol, en un ambiente festivo donde los asistentes pudieron conocer una selección de las nuevas delicias gastronómicas de la empresa para esta temporada.

El CEO de Turquesa Catering, Saúl Martos, junto a todo su equipo, organizó una gran fiesta cuidando hasta el más mínimo detalle, con varias paradas gastronómicas en las que se sirvieron ostras, variedades de propuestas asiáticas, productos mallorquines y de cocina mediterránea, así como cócteles y champán. Entre otras delicatessen, Wafle salado de patata y cebolla con mousse de salmón y crujiente de mar; Martini gelificado con tosta especiada y brotes tiernos; Ceviche de lubina con guacamole; Salmorejo con huevo duro; Bizcocho de pistachos con foie y Pedro Ximenez; Twister de queso cheddar y cebolla caramelizada; Mini arepa de rabo de toro con mayonesa trufada; Carrillera guisada dulce picante en micro pan bao; Canelones de bogavante con salsa de mar y fideos de arroz con mayonesa vegetal al aroma de lima kaffir; Stick de gamba con mayonesa de lima y cilantro; y Cuchara de vieiras con mayonesa al curry. Una exquisita elaboración que deleitó a los invitados, atendidos por el excelente servicio del equipo de camareros que refleja la esencia de esta empresa mallorquina de catering.

Saúl Martos, durante el discurso.

Tras el cóctel de bienvenida, Saúl Martos, que acumula una experiencia de más de 30 años en el sector, se dirigió a amigos, empleados, proveedores, empresarios y familiares con un emotivo discurso en el que hizo un repaso a los nueve años transcurridos desde la creación de la empresa, líder en la Isla. «Todo comenzó de una manera inesperada, y es que dicen que todo lo que no se planifica siempre sale mejor. Nueve años llenos de eventos, repartiendo alegría, y viviendo cada uno de ellos con intensidad y amor».

Mirando al futuro con ilusión y fuerza, pero sin olvidar la crisis que provocó la COVID-19, que tanto daño hizo a los empresarios, Saúl Martos añadió que «nos queda mucho por recorrer y mejorar, pero nadie nos podrá decir que todo lo que hemos hecho no sale del corazón». Trabajo que quiso agradecer «a cada uno de mis trabajadores por poner ímpetu y cariño, haciendo posible alcanzar la excelencia en cada uno de nuestros eventos». Para finalizar, y con la voz entrecortada y emocionado, Martos quiso destacar el agradecimiento «a mis hijos, a mi nieta, y a mi nieto que está en camino, porque cada uno de ellos aporta algo para no perder la esencia de Turquesa. Y en especial a mi mujer, por motivarme y no dejarme caer nunca. Gracias Cristina, todo esto es por y para vosotros».

1. Coca de atún y picante. 2. Martini gelificado con aceituna y tosta especiada y brotes tiernos 3. Gofre de patata y salmón . 4. Cono de folie y frutos rojos. Estas son algunas de las delicias de Turquesa Catering.

Turquesa Catering ofrece servicio tanto para particulares –en bodas, bautizos, cumpleaños o comuniones–, como para empresas –en congresos, inauguraciones, incentivos o presentaciones–, celebrando los eventos tanto en domicilios particulares como en lugares especiales o en una selección de fincas al alcance de sus clientes. La fiesta continuó con una espectáculo de bengalas que iluminaron el cielo frente al mar y música hasta la medianoche.