Se rueda ‘¿Qué tal tu finde?’ | Todo está a punto para la Palma Pride 23

El pasado domingo se rodó en la terraza del Mega Sport ¿Qué tal tu finde?, el primero de los ocho capítulos de la serie Conversaciones entre amigas, dirigida por la escritora, actriz y directora Kathleen Bendelack, que dentro de dos semanas podrá ser visto a través del canal YouTube en versión castellana e inglesa. El guión, la dirección, igual que los storyboard son de Kathleen, mientras que el cámara y director de fotografía es Cem Celik.

Para empezar, ‘Cambios’

Este primer capítulo de la serie Conversaciones entre amigas –¿Que tal tu finde?–, simula que dos amigas, Kathleen y la también actriz Nuria Karma –la recordamos en Esperando a Godot, adaptación de Manu Macía–, socias del citado gimnasio, se encuentran en su terraza y entablan una distendida conversación sobre el cambio en general que estamos viviendo, en según que aspectos inesperado, y en según que casos apenas perceptible. Pero cambios que, al fin y al cabo, están ahí, y que incluyen, entre otros, los cambios anímicos, a veces algunos sin saber por qué se producen, y los que tienen lugar en la mujer llegando a la menopausia. Y lo que se pretende es que la conversación entre ambas mujeres, que fluye de la forma más espontánea y, a veces, divertida, haga que muchas de las que sigan la serie se vean identificadas con ellas.

Es una conversación espontánea

«Porque si en este primer capítulo abordamos los cambios –añade Kathleen–, en uno próximo, nuestra conversación girará en torno a las infidelidades, que abordaremos escenificándolo en un restaurante, donde una de las dos se encontrará con que su pareja está con otra mujer, con la que, según parece, está manteniendo una relación a sus espaldas».

Este primer capítulo, como los sucesivos, no tiene guión, pues, como decimos, no es más que una conversación espontánea, entre dos amigas sobre temas de lo cotidiano. Lo único que sí tiene, a fin de ir marcando la línea de la historia, es un storyboard –o guión gráfico–, por otra parte fundamental puesto que va definiendo las distintas situaciones por las que esta debe de transitar. Porque el diálogo entre sus protagonistas es cuestión de ellas.

Teatro y televisión plural

Y hablando de cambios, Kathleen, por otra parte, quiere abordar el cambio que se avecina en las instituciones municipales y autonómicas dictado por el resultado de las urnas del pasado 28 de mayo.

«Vamos a ver si quienes gobiernan a partir de unas semanas consiguen que los teatros, tanto del Consell, como los municipales, e IB3, sean plurales, es decir, que den cabida, además del catalán, al español, inglés y alemán. Porque yo, por ejemplo, he intentado presentar en el Principal, y también en la cadena de televisión autonómica, obras de teatro, y series, en castellano, y la respuesta que me han dado siempre ha sido un no rotundo. También he intentado llevar a los colegios obras en castellano e inglés, como Alicia en el país de las maravillas, y también he obtenido la misma respuesta, o lo que es peor, el silencio más absoluto. Y como a mi, eso le ha pasado a otros autores, directores y artistas de habla no catalana. Por eso pienso que ha llegado la hora, con el cambio político, de dar entrada al castellano, alemán e inglés, dos colonias comunitarias resientes muy numerosas. Y darles cabida tanto en los teatros de las Islas, como en IB3. Es lo justo, ¿no? Porque el catalán seguirá estando ahí, no hay que quitarlo, sino seguir potenciándolo. Pero también al castellano, alemán e inglés».

Kathleen –que colabora con el Mallorca Bulletín con una sección semanal, From Palma with love, y que ha sido nominada recientemente en el Festival de cine de New Jersey (USA) como mejor actriz de reparto por la película A not so perfect wedding–, ahora mismo, además de varias obras infantiles, tiene una obra escrita por ella, tras arduas investigaciones acerca de personas que tienen que ver con la droga, titulada Polvo blanco, a la que califica de muy interesante, no solo por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta, y que se desarrolla en ciudades de México de los años 60 del siglo pasado. Y la tiene en versión castellana e inglesa.

Una gran fiesta

Sí, lo será. Nos referimos a la fiesta LGTBI, Palma Pride 23, que se celebrará el 17 de los corrientes, unos días antes del inicio del verano, tendrá lugar en la sala Wawe, que está en Can Valero (calle Poima, 24), y arrancará a las seis de la tarde, para finalizar al día siguiente, a las seis de la mañana, aunque como se suele decir en estos casos, acabará cuando el cuerpo deje de aguantar, puesto que la fiesta en sí promete. Ved, si no...

Nos cuentan Nicolás Chaloub y su marido, Francisco Javier Coll, dueños de la promotora Eleven Production, y que además están al frente de los locales Café The2, y su casi vecino, Pub The2, que son quienes organizan esta fiesta Palma Pride, que este año han echado la casa por la ventana, pues en la Wawe, en cuanto a actuaciones, se dará cita lo que más mola en el universo LGTBI. Y es que se traen, como figura –dicho sea sin menoscabar a los demás artistas–, al cantante rumano WRS –quien hace un año representó a su país en Eurovisión– que llega con sus temas de moda, Hola mi bebébe y Llámame.

WRS llega con sus grandes éxitos.

«Contamos, además –señala Nicolás, que como es cantante también se sumará a la fiesta como tal– con Giulio Malatesta y Hixel, como DJ invitados, además de los residentes, también muy buenos, Roger Mancini y Tony Pérez, y con tres grandes estrellas del transformismo: Lolita Khaos, Chris Mental, Valery Pose y Sindy Show…. ¿Gogós…? Estamos en ello –nos dice–. Y es que no es fácil encontrar gogós que bailen en fiestas LGTBI, pero, como digo, estamos en ello. Seguro que de aquí al 17 los encontramos».

Ni que decir tiene que esta Palma Pride Party está abierta para todos, sean o no del colectivo LGTBI. En cuanto a las entradas, las hay de diversos precios, igual que las mesas… Una mesa Vip, por ejemplo, puede costar a partir de 200 euros, pero… Bueno, una vez que estéis allí lo veis y os decidís.