Ocio en Mallorca: ¿Qué planes hay este fin de semana?

En Mallorca existen numerosas opciones de ocio para disfrutar del tiempo libre y el fin de semana es un momento perfecto para realizarlas. Así que si todavía no tienes planes o te has quedado sin ideas para el sábado y el domingo toma nota porque hay una gran variedad de propuestas que no puedes dejar escapar. Visitar alguna de las fires que se celebran en la Isla, participar en una carrera deportiva o ir de tardeo es solo una pequeña parte de todo lo que puedes encontrar.

Tradición y cultura Este fin de semana viene cargado de varias fires que no te puedes perder. En Selva se celebra, el sábado 10 de junio, la tradicional Fira de Ses Herbes. En este evento dedicado a las hierbas de montaña y jardines, destacan seis plantas muy especiales (olivera, murta, romaní, flor del taronger, estepa joana y falguera). Con ellas se han realizado algunos productos medicinales y cosméticos, condimentos de cocina y adornos para celebraciones que estarán presentes en los puestecillos. Otra feria que es muy popular en esta época del año es la Fira del Albercoc. Esta celebración aterriza el sábado en Porreres y contará con actividades y una amplía oferta gastronómica, donde el dulzor de una de las frutas más aclamadas del verano será la protagonista. Por otra parte, el sábado 10 de junio Son Servera presenta su Nit de l’art. Las calles del pueblo se llenarán de arte y cultura para que todas las personas que quieran acudir disfruten de una gran noche. Deporte Los amantes del deporte tienen una cita nocturna este sábado en Palma para participar en la Binter NightRun Mallorca-Ultima Hora. La cita deportiva se dividirá en tres partes y partirá desde el Paseo Sagrera: en primer lugar se hará la carrera solidaria Milla Verde Última Hora que empezará a las 19.45 horas, y después se realizarán los 5 y 10 kilómetros, que se correrán a las 20.15 y 21.00 horas, respectivamente. Un gran plan para disfrutar en compañía o no, a la vez que haces deporte. Cine y fiesta La séptima entrega de la saga Transformers llega a las salas de cine este fin de semana, junto a Todo sobre mi padre una comedia sobre choques culturales protagonizada por Robert de Niro, el drama bélico con Omar Sy Padre y soldado, o la última película de Paul Schrader, El maestro jardinero, protagonizada por Joel Edgerton y Sigourney Weaver. También se estrena el thriller español La desconocida, sobre ciberacoso a menores y uno francés Un blanco fácil, protagonizado por Isabelle Huppert. Si prefieres cambiar la gran pantalla por la fiesta, este sábado vuelve el tardeo el rooftop- The Top del Hotel Honucai de la Colònia de Sant Jordi. Desde las 16.00 horas hasta las 22.00 horas Dj Escola y Dj Es Gremi estarán pinchando grandes éxitos musicales para que no puedas parar de bailar.