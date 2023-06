El Castillo Hotel Son Vida ha acogido en la mañana de este lunes la presentación del último libro del reconocido escritor y gurú espiritual Deepak Chopra, Living in the light: Yoga for Self-Realization, escrito en colaboración con Sarah Platt-Finger, directora de yoga en Chopra Global. Acompañado por Mariana Salinas, directora y fundadora de la empresa de estilo de vida consciente Sadhana Works, encargada de traer a Chopra a Mallorca y que busca posicionar la Isla como el destino estrella de turismo de bienestar en el Mediterráneo, el autor ha comentado algunos aspectos de la publicación y ha contestado a las preguntas del público asistente, además de trazar algunas pinceladas sobre el contenido de Awakened Life, la conferencia que ofrecerá esta tarde en el Auditorium de Palma.

«Para empezar, me gustaría saber si tenéis alguna pregunta», han sido las primeras palabras de Chopra, abierto a las inquietudes de sus seguidores que, ataviados con níveos conjuntos de lino y llegados desde todo el mundo, especialmente desde Estados Unidos, han llenado la sala de conferencias del hotel. En primer lugar, le preguntaron por la división que vive la sociedad estadounidense, a lo que Chopra, evocando «los tres pilares de la transformación: la comunidad consciente, la práctica espiritual y el servicio», contestó que se trata de una situación global: «¿Dónde están los movimientos sociales surgidos en los años 60 y 70? ¿A dónde nos llevaron? El activismo no funciona. La única solución es que cada individuo cambie en su interior, en su vida personal, pensando en el mundo que desea. No existe la mente separada, todo conflicto es una ilusión. La solución es que la gente experimente que todos estamos conectados, que el bienestar de aquel a quien llamas 'tu enemigo' también afecta a tu bienestar».

En relación a su nuevo libro, Chopra explicó que «la autorrealización consiste en saber quién eres realmente, ese el propósito del yoga», enfatizando que nuestra identidad va más allá del cuerpo, la mente o la personalidad, en constante evolución a lo largo de nuestra vida. «Eres tu consciencia. No tiene ni forma ni límites, es infinita. Hoy la gente dice: no soy religioso, sino espiritual. ¿Qué significa eso? Es la misma experiencia: no existe la muerte, no existe el sufrimiento. Como decía el poeta Sufí Rumi, eres la gota en el océano y el océano en la gota, al mismo tiempo». Asimismo, se conversó sobre el aumento la depresión y la tasa de suicidio a nivel internacional, y el escritor anunció que el programa Never Alone de Chopra Foundation, una plataforma de soporte y acompañamiento para personas que buscan apoyo emocional, también se llevará a cabo en lengua española.

Chopra ha resaltado asimismo como, en el último siglo, el yoga y la meditación se han convertido en un movimiento popular: «Cuando llegué a Nueva York en los años 70 no encontré un solo estudio de Yoga; hoy encuentras, como mínimo, dos centros en cada manzana. El yoga persigue que entres en contacto contigo mismo, más allá del cuerpo, la mente y la experiencia consciente», además de informar sobre la próxima apertura de un Centro de Epigenética y Longevidad en la Isla, en colaboración con Sadhana Works: «La gran revolución científica es la epigenética, que marca realmente la calidad de tu vida y tu salud. Cada experiencia que vivas activará unos genes u otros y eso determinará si enfermas o sanas. Este proyecto ya se desarrolla en París y Nueva York. Queremos investigar juntos y demostrar los beneficios del yoga y la meditación. Si a la gente le prometes una vida larga y llena de salud, finalmente hallarán una vida más consciente».