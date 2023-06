Cien días para reflexionar sobre los cambios que requiere Palma para mejorar

El otro día nos llamaron para grabar un programa de televisión, a emitir, posiblemente, en septiembre, en IB3. Uno del equipo de grabación comentó que pintaban bastos en la tele autonómica siempre y cuando Campos, de Vox, quiera suprimirla, como dicen que un día dijo… Que no sabemos si lo dijo… Y si lo dijo, igual no matizó… O lo dijo sin pesar en las consecuencias que ello conllevaría.

Somos de la opinión de que IB3, gobierne quién gobierne, debe continuar. ¿Con cambios…? Aparte de los que se producirán por el hecho de que el gobierno, de acuerdo con lo que han dictado las urnas, va a cambiar, pues sí, con cambios. Porque si IB3 es una televisión autonómica, y en nuestra comunidad se hablan muchas lenguas, pensamos que debe de llegar a todas. Que muy bien que se emitan programas en catalán, pero hay que tener en cuenta que en Balears hay mucha gente que habla español, inglés y alemán. Queremos decir con ello, que cuanto más plural sea esta televisión, mayor será su audiencia y, por ende, sus ingresos por publicidad, cosa que ahora no sucede dado que, al emitirse solo en catalán, como no todos los ciudadanos de las Islas lo entienden, la audiencia es menor.

Teatro, exposiciones...

Y hablando de pluralidad, escenarios como el del Teatre Principal de Palma, también han de serlo. Los habitantes de la Isla tenemos tanto derecho a ver teatro en catalán, como en español, y hasta si nos apuran en inglés y alemán. Por tanto, habría que hacer un pensamiento, poner en ellos a personas cualificadas y con sentido común, que si es necesario hagan un sondeo entre autores, actores… Que les pregunten… Que se dejen de amiguismos, de compadreos, y que den igualdad de oportunidades a todos, sea del color que fueren…

Lo mismo ha de suceder con las exposiciones. Pintores y escultores residentes en la Isla –hablamos en general– no saben dónde recurrir para poder exponer en centros culturales oficiales, como el Casal Solleric, ses Voltes, Can Balaguer, Es Baluard… Por ello, habrá que poner en los departamentos de Cultura a personas también cualificadas, que sepan, que tengan criterio, y que entiendan que lo de la igualdad de oportunidades no es una frase hecha sino algo real, y que si se pone en marcha salimos ganando todos.

Esculturas , alcorques, jardines...

Por otra parte, en espacios públicos de Palma hay esculturas, la mayor parte de ellas vandalizadas, sucias, descuidadas, sin siquiera el nombre del autor… Basta, si no, con darse una vuelta por el Passeig Mallorca y ver cómo es el estado de las que hay en él. A esto lo hemos denunciado en muchas ocasiones, pero quienes han estado al mando de esta nave, no han hecho el menor caso, dado que siguen ahí, abandonadas…Y quien dice en el Passeig Mallorca, dice en otras calles y plazas… Y solventar este problema no es difícil. Es, simplemente, buscar a la persona adecuada que le dedique el tiempo adecuado.

Es como en los jardines, parterres, alcorques… Imaginamos que en el Ajuntament de Palma y en el Consell de Mallorca deben tener contratados a un ingeniero agrónomo, paisajista, jardinero… Si es así, que alguien con mando en plaza explique al ciudadano cómo es posible que sabiendo lo que pasa cuando se planta en un alcorque un árbol con raíces que se sabe que al crecer van a romper la acera, se planta. ¿Por qué no se busca otro tipo de árbol con raíces que crezcan hacia abajo, y no con raíces que se extiendan para terminar rompiendo las aceras…?

Seguridad, parques, velódromo...

Por otra parte, ¿por qué muchos de los parterres que hay en la ciudad, o en las entradas de la misma, las plantas asilvestradas se comen a las plantadas…? ¿O por qué en los alcorques las plantas asilvestradas que crecen en ellos, crecen y crecen y crecen…?

Y otra cosa más. El que dicen que será el alcalde de Palma, Jaime Martínez, que recuerde la tarde en que fuimos a visitar el Parc del Canòdrom, donde le mostramos que la valla que lo rodea está tan baja que todo el mundo se la salta, lo cual ha originado dos cosas. Una, convertir el parque en lugar ideal para botellón, con el correspondiente perjuicio para los vecinos de los bloques que están al lado, y dos, romper la canal construida en época de los musulmanes en Mallorca. Recordará también que los accesos al parque, dado su gran desnivel, no son aptos para personas discapacitadas en sillas de ruedas. Y recordará también que en la zona del parque que da a Sa Riera falta una valla que evite que cualquier niño, jugando, se precipite y…

Y a todo esto, que no es poco, añadamos otra cosa más. ¿Los responsables municipales de esta nueva legislatura se pondrán manos a la obra para dignificar el velódromo de El Tirador? Seguramente muchos de los que gobiernen, por lo jóvenes que son, igual no conocen la historia de este velódromo, por lo cual está así. Si quieren quedamos una mañana, y nos traemos a Tomás Monserrat para que les cuente lo que significó en el ciclismo mundial el velódromo de El Tirador?

Para terminar, recordar también que la Policía Local se está quedando corta, y más cuando ha aumentado la inseguridad ciudadana. Imaginamos que Fulgencio Coll, si cuentan con él, dará con la tecla y solventará ambos problemas: más policía y menos delincuencia. ¡Ah!, y no olvidemos que faltan centros de acogida para los sin techo, lo cual hace que cada vez en la calle haya más gente. Cosa que también saben los que van a entrar.

Pues lo dicho, amigos políticos, a partir del día de la toma de posesión de sus cargos, les daremos 100 días para que se pongan en marcha…