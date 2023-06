Los casos de Alzheimer se duplicarán en 20 años si no lo evita la ciencia. Esta es la advertencia que lanza el experto en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March. En este punto, reconoce que en los últimos tiempos se han producido avances en investigación, «pero no todo lo que se consigue mejora el abordaje del Alzheimer. La investigación apremia: si no se frena, los casos se duplicarán en 20 años», reitera.

Al margen de los problemas que esta enfermedad ocasiona a las personas que la padecen, March destaca que «el coste económico anual de cada paciente ronda los 32.500 euros de media». Además, subraya que «también tiene un enorme coste familiar: en el contexto de una enfermedad que puede prolongarse hasta 20 años, el 30 % de las personas cuidadoras están obligados a hacer ajustes en su vida para conciliar y el 12 % se ven incluso obligadas a abandonar su trabajo». Afortunadamente, se están produciendo algunos avances. Los siete avances científicos más destacados 1. En especialista en Salud Pública explica que recientemente se ha descubierto el segundo caso de una persona resistente al Alzheimer. «Una rara mutación genética protegió durante dos décadas a un hombre colombiano condenado a sufrir una demencia hereditaria. El hallazgo sugiere un camino para buscar un tratamiento contra la enfermedad». 2. Un nuevo fármaco experimental se suma a la nueva generación de terapias avanzadas que podrán frenar el Alzheimer. March relata que «la farmacéutica Lilly ha anunciado resultados positivos del donanemab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra la proteína amiloide, precursora de la enfermedad. Según la compañía, en su último ensayo clínico que aún no ha sido publicado, el medicamento retrasa un 35 % el deterioro cognitivo de los pacientes con enfermedad sintomática en estadios tempranos. A falta de conocer el estudio completo y de que los resultados se publiquen en una revista científica revisada por pares, los expertos consultados celebran los resultados alentadores, pero piden cautela. Por tanto, se necesita ir poco a poco con este estudio». 3. «Un estudio liderado por médicos españoles muestra cómo abrir una rendija en el muro cerebral y suministrar fármacos que, en teoría, podrían tratar el párkinson y otras dolencias neurológicas como el Alzheimer o la enfermedad de Huntington puede ser una línea de futuro. El trabajo ha demostrado que la barrera hematoencefálica se puede abrir durante unas preciosas horas con el objetivo de llevar al cerebro los fármacos deseados. Para conseguirlo, los investigadores han usado una tecnología muy novedosa: los ultrasonidos de baja intensidad», explica March. 4. Grifols refuerza la comercialización de una de sus innovaciones, los test de diagnóstico de Alzhéimer. 5. Un gran ensayo clínico internacional con el medicamento experimental lecanemab. «Los resultados, aún preliminares, apuntan a que reduce un 27 % el deterioro cognitivo de personas con Alzheimer temprano. Tiene solo algún efecto —aunque leve— contra el avance de la enfermedad. Pero la falta de datos y el proceso de aprobación del medicamento, que en el mejor de los casos llevará unos dos años si finalmente resulta eficaz, significan que hay que esperar», manifiesta el citado experto. 6. Una reciente investigación publicada en la revista 'Nature Medicine' indica que el amiloide no es el principal culpable del Alzheimer, al no ser un indicador claro de la posibilidad de desarrollar la enfermedad de manera individual. 7. Un análisis de sangre podría determinar si una persona desarrollará Alzheimer. La clave está en unas células cerebrales en forma de estrella, llamadas astrocitos, que marcan la probabilidad de que una persona padezca o no la citada patología. Pese a todo ello, el especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva lamenta que «las nuevas terapias para el Alzheimer se estancan en fases clínicas intermedias. Muchos no llegan al final y la situación actual es que hay más ensayos en fase II que en fase final».