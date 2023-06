Mallorca, destino de bienestar y salud.

El próximo lunes, 5 de junio, el escritor y conferenciante indio Deepak Chopra, pionero de renombre mundial en medicina integrativa y transformación personal, presentará su nuevo libro Living in the Light: Yoga for Self-Realization en el hotel Castillo de Son Vida. El mismo lunes, la Sala Magna del Auditorium de Palma acogerá la conferencia Awakened Life. Deepak Chopra ha agotado todas las entradas, alrededor de 1.700 asientos, algo que ya consiguió hace diez años en el mismo escenario. «La combinación de Mallorca con una personalidad de ese calibre no falla. Que venga alguien como Chopra hace que sus seguidores, que son millones, pongan el foco en la Isla», afirma Salinas.