Una velada solidaria.

El auditorio del Colegio Ágora Portals se ha convertido este sábado en el escenario de la quinta edición de la Gala Infantil Solidaria organizada por Rotary Club Palma Almudaina, a beneficio en esta ocasión de la Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de Balears (Amadiba) que, desde el año 1995, se dedica a la atención y apoyo integral a personas con discapacidad intelectual y a sus familias.

La velada, donde la música y la danza fueron las grandes protagonistas ha arrancado a las 18 horas con la Banda de Música de Ágora Portals, que bajo la batuta de Felipe Arroyo, ha interpretado Happy, de Pharrel Williams, y Melody, de Elvis Presley. La gala ha sido una gran oportunidad para conocer a los jóvenes talentos de la música balear, y el público asistente disfrutó asimismo de los alumnos de la Escuela de Piano y Canto dirigida por la concertista y profesora Ivón Frontela, que también ha participado en la organización del evento; de la Escuela de Danza Francisca Tomás, cuyos jóvenes bailarines deleitaron a la platea con una muestra de jive y samba; del Cuarteto de metales de la Escola de Música de Sa Pobla; del Trío de la Escala Art in Crescendo, de la Familia Bleuse; del Club Ball Esportiu Felanitx, que bailaron samba y Cha cha cha, así como de la Tuna Universitaria Balearica, que quiso sumarse a la iniciativa y rendir homenaje a los jóvenes y prometedores artistas.

A lo largo de la hora y media que ha durado este variado recital, en el que ningún género musical quedó descartado, se han interpretado piezas como el Scherzo, de Anton Diabelli; Sonatina en Fa, de Beethoven; Ave María, de Cuccini; Domine Deus, de Vivaldi; Always on my mind, de Wayne Carson; el tema principal de La Lista de Schindler, de John Williams; Triumphal march, de Aida, de Verdi; Rondó Capriccioso, de Mendelssohn; Sonata 1 en g menor, de Bach o del arreglo para flauta, clarinete y piano de The bare necessities, de Phil Harris.