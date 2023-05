«Quiero romper los cánones de belleza»

Estudiante de Psicología y Criminología, Alba Rodríguez (Palma 2001) luce la banda y corona de Miss Continental Mediterráneo. Un título de belleza, y mucho más, que la convierten en una de las 30 aspirantes del certamen nacional, Miss Continental Spain 2023, que se celebrará en Marbella, del 3 al 5 de julio. Mujer luchadora, Alba Rodríguez quiere conseguir su sueño de «representar a España en un certamen internacional». Perseverante y constante, esta joven de 1,61 m de estatura, 98 kilos de peso, cabello oscuro y ojos marrones, participó en Miss Tierra España 2022 y Súper Model Internacional 2021.

El concurso de belleza Miss Continental Spain está dirigido por un grupo de ex místeres y misses, además de profesionales de la moda, cuya cara visible es el Mister Gran España 2021, Asier García, quien comenta que «los certámenes siempre se han regido por un físico y aquí puntúa tanto la belleza como otras cualidades, valores y talentos de las aspirantes, como tener don de gentes, conocimientos culturales, pruebas físicas, etc.».

Para la gran final, Alba prepara un vídeo de presentación en el que incluye una causa social «y como representante del mar estoy buscando una fundación o asociación en la que pueda ayudar y colaborar en conservar el mundo marino para que en el futuro podamos seguir disfrutando de él». Respecto a las pruebas físicas, estilo crossfit, Alba señala que «nunca he dejado de prepararme. Hago clases de pasarela, cuido mi piel y me mantengo en forma con un entrenador personal para las pruebas de resistencia y fuerza, además de trabajar con las redes sociales, que es otras de las pruebas que puntúan». Desde siempre su gran afición ha sido el modelaje. «No es un deporte pero sí lo considero como una disciplina a la que dedico mucho tiempo. Desfilar me encanta, veo vídeos de otras modelos internacionales y aprendo».

Consciente de sus limitaciones, en algunos certámenes o concursos, Alba comenta que «en el mundo de la pasarela no se me han cerrado puertas porque siempre he optado por ser Miss. Quiero romper con esos cánones de belleza. Sí es cierto que este año he mirado para presentarme a otros concursos y me he encontrado con que tenían estas restricciones tanto de altura como de edad y ya directamente no envié mi candidatura».

Ilusión y mensaje

Ilusionada por su participación en el concurso nacional, Alba Rodríguez quiere aprovechar la oportunidad de enviar un mensaje a muchas jóvenes en este certamen inclusivo, que ve como plataforma social. «Poder participar en el certamen nacional es una gran oportunidad de poder enseñar al mundo quién soy, que hay que acabar con los estereotipos que había antes y siguen existiendo en muchos concursos de belleza, que todas las chicas, si dedican tiempo, constancia y esfuerzo pueden llegar a ser miss y representar a su provincia en un certamen nacional como en mi caso, y enseñar a todas las niñas a que luchen por sus sueños. Sobre todo que sepan que, por muchas puertas que se cierren, no quiere decir que no sirvas porque ser una miss no es solo una cara y un cuerpo bonito. Hay mucho trabajo hasta que la sociedad lo entienda».

Pese a tener poco tiempo libre, cada vez que puede realiza trabajos de voluntariado. «También me encanta viajar y por el hecho de ser miss he podido ser invitada a otras provincias y conocer tanto el lugar como a otras chicas con las que tengo buena amistad. De hecho entre las candidatas de este año hemos hecho un buen grupo y nos mantenemos en contacto hasta el día que nos juntemos en Marbella para participar en Miss Internacional Spain 2023».