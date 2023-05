A Jaume Covas le conocimos hace unos años –antes de la pandemia, por poner un referente– cuando, como voluntario, trabajaba en el pequeño país del Este asiático, Myanmar –antigua Birmania– para Mudita Fundation. Si mal no recordamos, por aquellas fechas los de Mudita Fundation estaban establecidos en una pequeña aldea llamada Nyaung Shwe, a las orillas del Inle Lake, siendo su objetivo, según nos dijo por entonces, educar a sus habitantes de acuerdo a la sostenibilidad, autodesarrollo y valores acordes con la filosofía budista, a su vez relacionados con la armonía y comprensión por el mundo que les rodea.

Siete meses pedaleando



Ahora, años después, Jaume regresa a Myanmar, aunque lo hace de otro modo y con otros objetivos, todo bajo la denominación de El periplo de Jaime. El modo, es hacer el recorrido en bicicleta, desde Barcelona, lo que le supondrá pedalear durante siete meses –algunos, seguro, se le van a hacer largos–, atravesando Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Serbia, Bulgaria, Grecia, Turquía, Irán, Pakistán e India, para terminar en Myanmar (ver el recorrido en el mapa de la derecha).

Jaume, como corredor de fondo que será, confía en su buena forma física –ni que decir tiene que antes de partir, está entrenando en la Isla–, en que la bici, con un cuadro de acero, pero muy simple, aguante, que no le deje tirado, vamos. Y que no tenga problemas cuando recorra Irán, en teoría el territorio más hostil de los que se va a encontrar a lo largo del camino, ni que tampoco los haya en la India, cuando recoja el visado, «que no es barato –dice– pues por cada 28 días que estés, pagas 270 euros». Y una vez en Myanmar, pues a ver qué pasa…

Aparte, lleva consigo cuatro alforjas, conteniendo todo lo necesario para sobrevivir al viaje de siete meses y a la estancia en Myanmar. «Dos de las alforjas van en la parte delantera de la bici y las otras dos detrás, conteniendo, entre otras cosas, ropa, el ordenador, la cámara de fotos, una tienda de campaña, el saco de dormir, ya que durante el trayecto procuraré no pernoctar ni en hoteles ni en pensiones, sino donde pueda. También se viene conmigo una batería externa para poder conectarme con la gente que me siga…Vamos, que voy preparado. Con lo imprescindible, pero preparado. ¿Que se presenta algún imprevisto… Que seguro...? Pues tendré que resolverlo como pueda, sobre la marcha. Hablo inglés, lo cual, creo, me va a ayudar., pues es un idioma que se habla en todo el mundo. Ya digo, afronto este viaje muy animado, a la vez que tranquilo y mentalizado… Y también muy precavido, sobre todo a la hora de cruzar Irán, más que nada por la situación política que atraviesa aquel país que por otra cosa».

Reportero-youtuber y bloguero

En cuanto al objetivo del viaje, nada tiene que ver con el de las dos últimas veces que estuvo en este pequeño país, fronterizo con La India. «Mi objetivo, en esta ocasión, se llama Viajero y solidario. Lo de viajero está claro, lo de solidario es por lo siguiente: Myanmar, aparte de pequeño país, acoge en su territorio a 130 etnias diferentes, lo que supone una gran diversidad de dialectos, creencias y características, por lo que, muchas de ellas, no aceptan todas las directrices dictadas por el actual gobierno, lo cual crea un conflicto, dado que éstas son perseguidas por su ejército… Me consta que cuando este llega a una aldea que sabe que no es partidaria del gobierno, al preguntar a sus habitantes dónde está la milicia que los defiende, al no recibir respuesta, prenden fuego a las casas, por lo que no les queda más remedio que salir en desbandada, llevándose lo poco que pueden, y refugiarse en la selva o huir a India. Mi misión, una vez que esté allí, es contactar con los refugiados a fin de contar lo que les sucede, o si lo prefieres, propagando las historias que me cuenten, y las reflexiones que yo haga a través de lo que vea, a fin de poner el foco sobre el problema. Y lo haré a través de mi blog, El refugio de la colina, o en El periplo de Jaime, mi canal de YouTube. Mi objetivo, como digo, es ese: divulgar lo que allí sucede, denunciar las injusticias que se cometen… En pocas palabras: mostrar al mundo cómo es este pequeño país, que por lo apuntado anteriormente, carece de identidad como nación».

Jaume ya ha estado en Myanmar en dos ocasiones.

Es decir, que se convertirá en un youtuber-reportero, cuya misión será denunciar la injusticia allá donde tenga lugar, para lo cual estará siempre del lado del oprimido, por lo que también tendrá que tomar sus precauciones, y más cuando se sepa cuáles son sus intenciones.

Se autofinancia el viaje

En cuanto a la financiación de este proyecto, al no ir de la mano de ninguna organización, u ONG, corre por su cuenta. «Para llevarlo a cabo, me he pasado los dos últimos años trabajando, y ahorrando. Y como intuyo que no va a ser suficiente, pues siempre se te presenta algún que otro imprevisto, crearé un crowdfunding a través del cual, quien lo desee, podrá echarme una mano».

Por cierto, Jaume Covas viaja este lunes a Barcelona, y a nada que ponga pies en tierra, y recupere su bici, tras revisar si lo lleva todo, se pondrá a pedalear. Esperemos que a lo largo de la ruta nos vaya contando… Que tendrá mucho que contar, pues el trecho es largo, tanto que en diciembre, si no hay novedades, habrá llegado a su destino: Myanmar. Buen viaje y mucha suerte.