El mejor 'pa moreno' de Mallorca

Nadal Lladó Salas, del Forn Can Nadal de Campos, se alzó este domingo ganador del Concurso Millor Pa Moreno de Mallorca 2023, una actividad que llega a su IV edición, integrada en la Fira de Maig 2023 de Campos, organizada por el Ajuntament de esta localidad en colaboración con la Associació de Forners i Pastissers de Balears.

El pan fue de nuevo protagonista en la feria campanera, con el mencionado concurso y el espacio Pa, pa, pa, que tuvo su punto de encuentro en dos carpas ubicadas en Ses Rondes y recibió la visita de miles de personas.

«En una de ellas se instalaron los estands de los siguientes hornos de Campos: Can Nadal, Can Can Vadell, Pastisseria Pomar, Can Bet y Can Pere, que pusieron a la venta panes tradicionales blanco; moreno; de xeixa; barra de genjibre, cúrcula y sarraceno, y otras sugerencias a base de pan, que fueron muy demandas por el público.

Entre las presentadas estuvieron el llonguet con berenjena rellena y magraneta con sobrasada, de Can Nadal. El pan con tomate seco y aceituna negra, y la magraneta con calabaza y confitura, de Can Vadell. El panet d’oli con crema de queso, rúcula y salmón, de Pastisseria Pomar. Prims con pimientos asados, y panecillo de leche con crema de queso y confitura, de Can Bet, y pan con sobrasada y panet d’oli con tortilla, de Can Pere. A ellas se sumó la pastelería Dulcelíaco, con panes para personas celíacas, en especial el premiado pan Medieterráneo.

El obrador

Un gran interés despertó entre el público la carpa donde se situó el obrador para las elaboraciones del pan. Y allí estuvieron elaborando toda la mañana piezas de pan los titulares de los hornos campaners Jaume Barceló, Tomeu Ballester, Joan Vadell, Nadal Lladó y Pere Aguiló, donde se pudo admirar la gran profesionalidad de los forners de Campos, que atendieron al público interesando en su trabajo.

Avanzada la mañana el jurado del concurso del Millor Pa Moreno compuesto por Toni contreras, Pere Munar, Joan Segura y Salvador Maura, realizaron la cata de los cinco panes finalistas de los 20 hornos presentados el día anterior. Estos fueron Can Pistola (Lloseta), s’ Estanyol (Llucmajor), Can Rafel (Búger) y Can Nadal y Can Vadell, de Campos. El ganador, fue Nadal Lladó, que recibió vairos premios de manos de la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer. David Roca, representante de a empresa Harinas de Mallorca, que hace gala siempre de su apoyo a los pasteleros y panaderos, entregó un vale de 500 kilos de harina al panadero ganador.