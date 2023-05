Todo sobre Japón

Cada año, Japón dedica un día del mes de mayo a celebrar el Kodomo no Hi, su partícular día en homenaje a los niños, en masculino, ya que el Día de las Niñas o Hinamatsuri tiene lugar en marzo. El Kodomo no Hi es fiesta nacional en Japón, y ese día, enormes cometas de todos los colores con forma de carpa ondean en todos los rincones del país en honor de los más pequeños, y en todos los hogares se sirven los deliciosos ‘mochis’ o pasteles de arroz dulce rellenos de mermelada de frijol rojo.

En Mallorca, esta fiesta celebra ya su décima edición gracias a Shinigamis de Mallorca, un grupo de fanáticos de la cultura japonesa que organiza su particular Kodomo no Hi. Este año, tuvo lugar este domingo en el Antiguo Parque de Bomberos ASIMA, que se llenó de motivos y elementos nipones, con más de 60 estands con actividades para todas las edades, puestos de venta de merchandising y arte, comida artesanal e información sobre diferentes aspectos de la cultura japonesa. El evento acogió una conferencia cada hora sobre asuntos como el turismo en Japón, los videojuegos, el Studio Ghibli de animación, los concursos de cosplay internacionales, la degustación de té y las bandas sonoras japonesas. También hubo juegos sobre anime, como un trivial o una gincama, además de exhibiciones de artes marciales, un concurso de disfraces y un fin de fiesta con actuaciones de baile K-pop y J-pop.

La última edición del Kodomo no Hi se celebró en 2019. «Primero la pandemia y después el uso de este recinto como punto de recogida de alimentos para Ucrania nos impidió llevarlo a cabo los últimos años», explica Irene Bonnin, presidenta de Shinigamis de Mallorca, quien destaca el aumento de asistentes, desde los 4.000 de la última edición hasta los 5.000 de este año. «También nos hemos superado en número de estands y de actividades. Hemos pasado de 2 a 5 dojos para las artes marciales, hemos habilitado dos escenarios simultáneos, uno interior y otro exterior y, como principal novedad, hemos traído por primera vez a una banda de rock, Lost&Found, para interpretar en directo canciones de manga y anime», subraya.

«En los últimos años, ha crecido muchísimo el interés por la cultura asiática. Antes, éramos los frikis de la clase. Ahora, están muy de moda el manga, el anime, el cosplay, la música pop asiática, y han proliferado todo tipo de tiendas especializadas, además de artesanos que trabajan estas temáticas», valora Bonnin.

Este domingo generaron mucha expectación las manualidades relacionadas con la diversos aspectos de la cultura japonesa. «Soy una friki total de Japón, me encantan las manualidades y mi hijo forma parte de los Shinigamis, así que aquí estoy impartiendo un taller de espadas de anime», explicó María Encinas, colaboradora en el evento. «Mi otro hijo es el encargado del taller de escritura con los caracteres ‘kanji’, ya que estudió chino y estos ideogramas provienen de este idioma», añade María, que se declara una fanática de la cultura japonesa. «Estuve en Japón y me fascinó. Estoy deseando volver», incide.

Fieles al Kodomo no Hi

«He venido a todas las ediciones desde que tenía 14 años y empezó a interesarme todo lo relacionado con el mundo friki», explica una asistente de 21 años que se hace llamar Rabby. «Es mi nombre artístico, ya que soy escritora. Venir aquí me inspira mucho, ya que siempre conozco gente nueva, descubro nuevas series de anime y entro en contacto con otros fans y también artistas de todo tipo. Este año me ha sorprendido ver a gente muy joven que hace unos retratos espectaculares, por ejemplo.

Como las últimas ediciones no se pudo celebrar este evento, hoy me he reencontrado con amigos con los que hacía tiempo que no coincidía. Normalmente vengo con algún cosplay de anime, pero este año no me ha dado tiempo de preparármelo. Sea como sea, hay muy buen ambiente, se socializa muchísimo y es un evento que sirve para unir a los frikis.», destaca.