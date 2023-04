XTANT, el valor del tejido artesano

XTANT, el encuentro anual del textil patrimonial, organizado por Kavita Parmar y Marcella Echevarria, con el apoyo del Ajuntament de Palma y el Consell de Mallorca, fue presentado este jueves en el Casal Balaguer. Una edición, la cuarta, que se celebrará del 9 al 13 de mayo y que se consolida como atractivo para coleccionistas, diseñadores, arquitectos, interioristas y artistas de la fibra natural, además de un público ávido de conocer y participar en sus talleres artesanales. «Es una ocasión extraordinaria para poder contemplar la mejor artesanía textil mundial y este año queremos enseñar la fibra pero desde la perspectiva de trabajarla y movernos hacia adelante», comenta Marcella Echevarria, fundadora, junto a Kavita Parmar, de XTANT.

«Contamos también con un interesante programa educativo centrado en el liderazgo para el cambio, desde el día 1 al 8 de mayo en la finca Raixa. Entre los prestigiosos ponentes estarán Daniel Christian Whal, Bunker Roy, Zita Cobb, Li Edelkoort, Monisha Ahmed y Brigitta de Vos», señala Echevarria. El programa profundiza, a través de un conjunto de charlas, talleres, clases y experiencias, en una amplia variedad de temas relevantes y conversaciones urgentes en torno a la sostenibilidad, el mundo moderno de los textiles, la artesanía, la tecnología, la ética, etc., combinándolo con la práctica de la meditación, yoga y la conexión con la tierra.

«En XTANT tendremos ejercicios lúdicos en los que la gente puede interactuar. El patio de Can Vivot acogerá el mercadillo, mientras que el patio de Can Balaguer estará dedicado a recorrer la historia de España a través de la lana merina, con una serie de instalaciones artísticas y charlas sobre proyectos locales y valientes como Llanatura y Wooldreamers», indica Kavita Parmar. Los otros dos patios son Can Marqués y Can Oms, que acogerán las experiencias de tejido colaborativo, abiertas y gratuitas al público. Aurora Ribot, vicepresidenta del Consell de Mallorca, y Javier de Juan, conseller de Presidència; Marcos Augusto, del departamento de Cultura del Ajuntament de Palma; y Gemma Salvador, de Llanatura, agradecieron que XTANT vuelva a elegir Palma.