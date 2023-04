Tras proclamarse la mujer más bella del archipiélago en el certamen de Miss World Illes Balears 2023, celebrado el domingo por la noche en Hipotels Convention Center, de Platja de Palma, Valeria Benítez (Palma 2001) sigue con su rutina diaria y se levanta a las seis de la mañana para hacer ejercicio. Estudiante de tercer curso de Psicología, asegura que «no he dormido en toda la noche, pero no por los nervios, sino por la emoción». Valeria además, destaca como modelo de fotografía y pasarela y como patinadora, deporte que practica desde niña y con el que ha obtenido varias medallas a nivel nacional.

Aún con la sonrisa feliz por haberse alzado con el título de Miss World Illes Balears 2023, y luciendo la banda que lo acredita, llega al pabellón de Alaró donde es recibida por sus alumnas con un ramo de flores y muchos abrazos. «Comencé a practicar patinaje por mi madre, Goya Roca, que fue subcampeona de España en 1975, y con ella imparto clases tanto a los niños como a adultos». En ese sentido añade Valeria que «soy muy deportista y la lucha continúa, el esfuerzo y superación personal es mi lema».

El motivo por el que se presentó al certamen de belleza, además de por su pasión por la moda, «fue porque Miss World tiene por lema ‘belleza con un propósito’ y a través de él se puede dar voz a valores como la empatía, solidaridad y ayudar a la gente». En un futuro, no muy lejano, Valeria quiere ser neuropsicóloga, «porque soy disléxica y quiero ayudar a personas con problemas en el aprendizaje y el desarrollo».

Valeria ha conquistado varios campeonatos como patinadora.

Se considera una mujer que encara sus objetivos con determinación, muy responsable, empática y perseverante, «y muy competitiva. Me siento preparada para ir al certamen nacional. La verdad es que competir te aporta tablas en momentos como este, y claro que me gusta ganar. De hecho me gustaría quedar en la mejor posición posible y si pudiéramos llevarnos la corona, ya sería increíble. La aptitud puede ser el 95 por ciento del éxito».

En su tiempo libre, además de patinar –no solo es monitora, sino también juez de patinaje artístico–, le gusta salir a correr o de excursión, así como «leer libros de psicología». Coqueta y elegante, tiene claro su estilo en el vestir: «Me gusta mucho la moda y conocer las últimas tendencias. Mi estilo lo definiría como femenino, moderno y elegante con un toque chic. Aunque también me gusta llevar prendas cómodas, pero sin abusar de chándal o sudaderas».

La joven recibió el cariño de sus alumnas.

Como cualquier joven de su generación, las redes sociales son uno de sus medios de información. «Soy bastante activa en las redes sociales. Te enteras de muchas cosas, pero también hay que tener cuidado. Uno de los peligros que yo veo en las redes sociales es que, sobre todo a personas con inseguridades, puedan generar mayor inseguridad». Respecto a las operaciones de cirugía estética, bastante comunes entre las participantes de muchos concursos de belleza, Valeria comenta que «prefiero la belleza natural. No estoy en contra de la cirugía estética, pero yo solo la utilizaría para evitar un malestar psicológico». Valeria Benítez pondrá rumbo a Tenerife el 30 de abril para Miss World Spain 2023, y viajará con una maleta «cargada de ilusión».