La noche de Dulce María

No hay nada que aporte más seguridad que sentir el apoyo de tus seres queridos. Los vecinos de Sant Joan se han reunido este sábado en la plaza de la Constitució para apoyar a Dulce María, la niña santjoanera que participa en la nueva edición de La Voz Kids. En una gran pantalla, los santjoaners disfrutaron juntos del estreno del programa. El público estalló en vítores con la entrada de Dulce, que escogió Qué Bonito, de Rosario Flores, para la audición a ciegas.

El instante más emotivo llegó cuando los cuatro coaches giraron sus sillas. La niña no se dejó embaucar y, sin dudarlo un instante, escogió a Rosario. «Me sentí muy feliz. Al ver que se giraba y me lanzaba un beso, me cambió la cara. Me encanta su música, la escucho desde muy pequeña», afirma Dulce.

Pero la noche no se limitó al estreno, sino que el público pudo disfrutar de la voz de Dulce en vivo y en directo: antes de la emisión, junto a Fenómenos Band, interpretó Illes dins un riu, de Tomeu Penya; Vida de Rico, de Camilo y Cuando brille el sol, de La Guardia. Una vez acabado el programa y acompañada por su profesor de guitarra, Javi Cuenca, continuó el concierto con Qué Bonito, de Rosario; Me quedo contigo, de Rosalía; A mi madre, de La Hungarilla, y con Entre sombras y sombras, de Antonio Orozco.