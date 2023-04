Mujer polifacética, María Jiménez García (Madrid, 1997), más conocida como María Lima, enamoró en la pequeña pantalla por su interpretación de Antolina en la serie de Antena 3 El secreto de Puente Viejo. Su talento y versatilidad en el mundo de la interpretación la hacen ser una de las actrices españolas con mayor proyección en el cine y la televisión, pero también su mirada, sonrisa y belleza la han llevado a protagonizar portadas y campañas de publicidad. De espíritu aventurero María Lima se lanza a un nuevo viaje y representará a Ávila en el certamen nacional de belleza, Miss World Spain 2023. Por ese motivo, estará hoy en el concurso de Miss World Illes Balears, en Palma.

¿De pequeña siempre quiso ser actriz o modelo?

—Quería ser peluquera o veterinaria aunque en realidad me atraía la idea de ser una princesa de las pelis de Disney. Cuando me di cuenta de que quería ser actriz fue estudiando psicología en Bachillerato, me atrapó la idea de poder acercarme al pensamiento de otra persona y así entender por qué actúa de una forma u otra. He trabajado en casi todo: he sido actriz, modelo, profesora de spinning, profesora de boxeo, entrenadora personal, directora deportiva, frutera, charcutera, camarera... y eso es algo que me encanta, he podido conocer a muchas personas que hoy en día siguen en mi vida y he aprendido mucho.

¿Cómo fue su experiencia en la serie El secreto de Puente Viejo?

—Fue una experiencia maravillosa, supuso para mí un antes y un después tanto a nivel profesional como a nivel personal. En una serie diaria como esta te das cuenta de cómo funciona realmente la ficción y es muy duro. Interpreté a un personaje antagonista al que le estoy completamente agradecida por darme tanto, mi Antolina.

¿Qué proyectos, frente a la cámara, está preparando?

—He estado en varias series nacionales e internacionales, entre ellas, la más importante en mi carrera ha sido la serie de Puente Viejo. Actualmente estoy grabando un papel chiquitito para una serie que saldrá dentro de poco… no puedo contar más.

¿En algún momento ha querido tirar la toalla y dedicarse a otra profesión?

—Sí, por supuesto. Creo que todos los actores y actrices lo hemos pensado en muchos momentos, no solo en uno, y quien diga que no, es porque no es su pasión. Vivir de la interpretación, como vivir del arte en general, es duro, y cuando vives intensamente y de verdad las cosas hace que toques fondo, pero ahí estás tú, tu familia, tus amigos… para recogerte.

¿Qué es lo más duro de su profesión como actriz?

—La inestabilidad mental y la exposición pública. La gente se piensa que los actores viven como millonarios, pero no es así. Hay temporadas que tienes trabajo y todo va bien pero también hay temporadas en las que no y el dinero, si se gasta, se acaba.

En cuanto a la exposición pública, creo que debería haber una asignatura en Interpretación que fuera Exposición Pública, tal cual, para que luego sepas cómo gestionar las críticas y los comentarios.

¿Y lo que más le gusta de ser actriz?

—Lo que más me apasiona de mi trabajo es que ningún día se repite. Nunca haces el mismo trabajo estando trabajando en lo mismo todos los días. Suena raro, pero es así.

Representará a Ávila en el certamen nacional de belleza de Miss World Spain.

—Es una aventura y yo amo las aventuras. Me encanta vivir experiencias nuevas, conocer gente nueva y explorar lo desconocido, eso es lo bonito de la vida.

Hay quienes dicen que este tipo de concursos son machistas. ¿Qué opina?

—Todos somos libres para dar nuestra opinión en lo que queramos, pero si opinamos, que sea desde el conocimiento y no desde la ignorancia.