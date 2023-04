Carla Corbett, talento y creatividad

Desde pequeña le gustaba pintar y diseñar ropa. Carla Corbett (Biniaraix 2002) es la ganadora del Certamen Nacional de Jóvenes Diseñadores de Moda de les Illes Balears, que se celebró hace unos días en Alaior (Menorca), y quien participará, junto a ganadores de otras provincias, en los Premios Nacionales de la Moda, que se celebrará en julio, en Madrid. El concurso, organizado por la Asociación de Nuevos Diseñadores Españoles (ANDE), tiene como finalidad la promoción y divulgación del trabajo de los jóvenes talentos de la moda en España.

La diseñadora mallorquina triunfó, sobre la pasarela menorquina, con su propuesta Renacer. «He cogido como referencia la flor cala. Siempre la he relacionado con la belleza, la elegancia y sencillez femenina. En esta colección intento reflejar las distintas etapas de la mujer, desde la infancia, pasando por la pubertad, adolescencia y la maternidad», comenta Corbett. Durante la elaboración de Renacer, descubrió que la cala era la flor preferida de su abuela. «Es mi primera colección propia y mi primer concurso. Han sido seis looks, creados en casi tres meses muy intensos pero con un resultado del que estoy muy satisfecha».

Uno de los diseños de Carla.

En busca de la perfección

Mujer intensa, sensible, risueña, exigente y perfeccionista, Carla Corbett ha recuperado confianza en sí misma al ganar el certamen. «Me anima a seguir adelante y continuar creando, pues veo que puedo dar más y más. Quiero mostrar mucho a través de la moda. Nuestro estilo y gustos en el vestir dicen mucho de nosotros mismos, y desvelan nuestro estado de ánimo». Las prendas de toda la colección están realizadas con glasilla, «es un tejido que se utiliza principalmente para iniciar los diseños de las prendas y resulta mucho más económico. También he utilizado el café líquido para realizar mis propias estampaciones. Elaborar las flores fue lo más complicado. Son flores con puntada, casi invisibles. Un proceso muy laborioso y difícil».

Por el momento, Carla Corbett sólo mira hacia la moda mujer, pero «no descarto, ante el interés de algunos amigos, hacer algo de hombre, pero ya será más adelante». Ha confeccionado pantalones, americanas, camisas y tops para ella misma, «y también algún look muy veraniego, con estampación floral, para una amiga». En plena formación y crecimiento profesional, Carla Corbett agradece todos los conocimientos que adquiere de sus profesores. «Me gustaría destacar a Loli Pulido, quien me ha enseñado en la costura y a cuidar pequeños detalles. Georgina y Elvira me han ayudado con los patronajes y corsetes, y Cris Peters es quien me ha enseñado a dibujar, haciendo un gran book para esta colección. Ellos son el pilar de mi formación».

Carla Corbett arropada por las modelos que lucieron su colección, ante la ovación y aplauso del público en Alaior.

De cara al certamen nacional, previsto para principios del mes de julio, Carla Corbett llevará, al igual que todos los demás finalistas, la misma colección con la que han ganado sus respectivos concursos regionales, «pero mejorada. Siempre todo se puede mejorar». En el mundo de la moda no tiene un referente o diseñador preferido, «me gustan muchos y quiero tener identidad propia». En un futuro a Carla le gustaría sacar su firma de moda. «Ya tengo pensado incluso cómo se llamaría y tendría una fuerte influencia de las mujeres de mi familia, concretamente de la figura de mi madre».