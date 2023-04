Carlos Sainz y su familia, juntos en Costa de los Pinos

Carlos Jr. se encuentra estos días en la casa de sus abuelos en Costa de los Pinos. El piloto de Ferrari está acompañado en Mallorca por su padre, el también piloto Carlos Sainz, y su madre, Reyes Vázquez de Castro. El joven ha aprovechado su estancia en la Isla para mantener la forma física y a primera hora de este viernes santo ha jugado al golf y ha salido a correr, tal y como ha compartido en sus historias de Instagram.

Desde hace más de 50 años los Sainz pasan sus vacaciones en la casa que adquirió el patriarca, Antonio Sainz Rebollo, que reúne a hijos y nietos, como mínimo dos veces al año, una para su cumpleaños y otra en verano. En el plano profesional, este mismo viernes Ferrari ha decidido apelar la sanción que hizo que Carlos perdiese el cuarto puesto en la segunda relanzada del Gran Premio de Australia en Albert Park. El madrileño golpeó a Fernando Alonso y recibió una penalización de cinco segundos.

Carlos Sainz durante la jornada de golf.

«Es parte de las carreras, no he visto bien la repetición, pero para mí la sanción es demasiado dura», dijo el asturiano tras la carrera. Fred Vasseur, jefe en la escudería italiana, ha confirmado ante los medios esta apelación: «Hemos ejercido el derecho de revisión contra esa decisión, y ahora depende de la FIA y admitirlo, porque espero poder reabrir el asunto y que se oiga nuestra versión (...) No puedo hablar mucho, pero viendo luego lo que ocurrió con Ocon y Gasly y no ocurrió nada, además de otros accidentes. Espero poder defendernos y que se revise esa decisión a nuestro favor».