Abril 2023: Estos son los días de la suerte de los signos del zodiaco.

Empezar un nuevo mes suele ser motivo de alegría, de cambios, de retos o de nuevos propósitos. Con la estrenada estación de primavera y el cambio de hora podremos experimentar todas esas sensaciones y comenzar con optimismo y buenas vibraciones los 30 días que componen el mes de abril. En esta ocasión las predicciones estarán marcadas por un nuevo Mercurio Retrógrado, que empezará el 21 de abril y durará hasta mayo. Así que comencemos con energía y descubramos cuál es nuestro día de la suerte y el color que más nos conviene llevar dependiendo del signo del zodiaco que tengamos.

Aries

Aries vivirá el martes su día más importante del mes. Los planetas se alienarán a su favor y ello permitirá que el 11 de abril pueda dar forma a sus proyectos y que la comunicación fluya. No olvides llevar prendas de color rosa.

Tauro

A tauro, que siempre le ha costado tomar decisiones difíciles, tendrá su oportunidad para cambiarlo el miércoles 19 de abril. La luna junto con la ayuda del naranja le transmitirán la seguridad que tanto le falta.

Géminis

El día más afortunado para géminis será el 28 de abril. Este día será clave para los que quieran emprender nuevos proyectos y recuperar sus dotes de liderazgo. El color azul será el gran aliado.

Cáncer

Querido cáncer, aunque tengas que esperar hasta final de mes para que llegue tu día de la suerte, el próximo 30 de abril recibirás esa noticia que tanto estabas esperando sobre los asuntos del amor. El color marrón te ayudará a que se cumpla el pronóstico.

Leo

Encuentros pasionales, situaciones románticas y laborales positivas, todo esto vivirán los leo. Los que pertenecen a este signo no tienen que olvidarse de apuntar en la agenda el 15 de abril si quieren tener estas experiencias. El negro será su mayor aliado.

Virgo

La suerte llegará a las personas de este signo el 27 de abril. Grandes oportunidades y el amor llamarán a su puerta inesperadamente. Si quieres que todo salga a la perfección no te despegues del verde.

Libra

Utiliza tu don de gentes para conseguir aquel proyecto que tanto deseas y ser el más popular de la oficina, para ello debes estar atento al 21 de abril. El gris te aportará la fuerza necesaria para lograr grandes oportunidades laborales.

Escorpio

Ha llegado el momento de tener el valor de reflexionar, tomar decisiones y pensar en lo que no funciona en la vida. Ese día será el próximo 17 de abril, un lunes en el que debes vestir de negro.

Sagitario

Los sagitario serán más sociables y contarán con mucho don de gentes el próximo 29 de abril. Sus relaciones sentimentales, laborales y económicas gozarán de buena salud. Pero deberán vestir de amarillo para que no quede ningún cabo suelto.

Capricornio

El 23 de abril no sólo es el Día del Libro, parece que también es el día de la suerte de capricornio que vivirá también un momento muy especial. El verde será fundamental para eliminar todas las cosas que ya no aportan nada y que no son imprescindibles.

Acuario

Todas las personas que han nacido bajo este signo del zodiaco podrán disfrutar el 20 de abril de su día de la suerte. El jueves deben estar preparados para vestir de azul y así tener una mayor energía e intuición.

Piscis

Amigo piscis, el día con más suerte será el 9 de abril. Las relaciones amorosas se verán beneficiadas, pero también lo económico y lo laboral. Vestir de rojo ayudará a que se cumpla el pronóstico.