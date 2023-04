El Círculo de Bellas Artes renueva su directiva l El Tributo a Nino Bravo, a punto

E l pasado día 15 de los corrientes, el Círculo de Bellas Artes, tras haber convocado elecciones, renovó a su junta directiva. Al frente de la misma está el artista Pedro J. Lorente, y cuenta, además, con Toni de la Mata, Toni Rigo, Blai Serra, Xisco Barceló, Lolo Garner, Judit Vega, Borja Roca, Miquel Martorell, Rafael Garau, Fran Lorente, Martina Romero y Ana Bofarrull.

Como podéis ver, es gente nueva, que con toda seguridad llega con nuevas ideas que pondrá en marcha de ahora en adelante

Equipo amplio y joven

Pedro J. Lorente agradeció a todos los que desde el principio han hecho cuanto ha estado a su alcance por dignificar, mejorar, lanzar, mantener, etc., al Círculo de Bellas Artes desde sus inicios. También explicó que esta etapa plantea nuevos retos, que aunque sean algo novedosos hay que tenerlos en cuenta.

«Me refiero a las nuevas tecnologías relacionadas con el Arte –dice Lorente–. Como todos sabéis, las Bellas Artes engloban a siete disciplinas que con el paso del tiempo se han ido modificando, perfeccionando o adaptando. Hay que observar –añade–, que en la candidatura hay un equipo amplio y con componentes jóvenes. Eso es porque pretenden, además de seguir trabajando con la Pintura, la Escultura y la Literatura, abarcar e incorporar a la Arquitectura en su vertiente artística, la Música (no en vano la Orquesta Sinfónica se creó en el seno del CBA), el Cine, incluyendo el Vídeo, la Danza, la Fotografía, el Cómic y, cómo no, todo lo relacionado con el Metaverso, los Token no fungibles, etc».

Y es que los tiempos actuales requieren una renovación que ponga a esta institución en consonancia con ellos.

Homenaje a Gaspar Sabater

Lorente señaló también que son conscientes de que van a necesitar mucha energía para poder desarrollar todas las actividades que tienen la ilusión de llevar a cabo, y que ya están preparando para que empiecen a ser realidad en breve.

Es su intención que la comunicación del CBA con sus asociados se haga de manera fluida a través de Internet en los formatos de página Web, e-mail, whatsapp, etc.

Se iniciarán ciclos de conferencias, cursos, mesas de debate, etc. Al finalizar la asamblea, propuso, como primera actuación, nombrar al presidente saliente, Gaspar Sabater, como presidente honorífico, agradeciéndole todos aquellos esfuerzos que, pese a su delicado estado de salud, ha tenido que realizar al frente del CBA soportando unas obras inacabables y una pandemia.

Ya, 50 años...

lEl músico Jaime Gordiola nos comenta que como este año se celebra el 50 aniversario de la muerte de Nino Bravo, un grupo de músicos y él, «dicho sea con todos los respetos –señala–, hemos querido realizar un tributo-homenaje en su honor… Que en realidad ya lo iniciamos en la temporada pasada, recorriendo con mucho éxito localidades como Consell, Can Picafort, Santa Margalida, Cala d’Or, etc., con la intención, en esta, y a fin de que lo vea mucha más gente, de llevarlo a muchas más localidades de la Isla, empezando, posiblemente, el 24 de junio, en Muro... Aunque la fecha podría adelantarse».

Con respeto y admiración

Jaime recuerda que Nino Bravo, «una de las mejores voces del pop español, fue de los primeros artistas que alcanzaron un gran éxito en prácticamente todo el mundo, dado que sus canciones fueron emitidas, y su imagen, cantándolas, a través de las más importantes cadenas radiofónicas y de televisión del mundo, y ya ni te cuento las veces que han sido cantadas en conciertos y fiestas patronales, y no solo en Mallorca, sino en cualquier parte, eso sin tampoco olvidar que algunas de ellas, como Libre, América o Un beso y una flor, fueron número uno mundiales». Por todo ello –señala el músico malloquín–, «hemos querido realizar este tributo-homenaje a este gran artista desde el respeto y la admiración, y con un único objetivo: hacer llegar su legado a todos los públicos a través de un viaje musical a los años 70, donde él no solo se dio a conocer, sino que triunfó a nivel mundial».

Los componentes del grupo

A continuación, nos pasa los nombres de los componentes del grupo musical que le acompañarán a él, como Nino Bravo, que se caracterizará con su larga melena cada vez que salte al escenario, y que son José Palomino Titi, batería; Juanjo Amengual, bajo; Berna Artigues, guitarra; y Pau Valbona, teclados; contando con la estimable colaboración de Mar de las Heras, como solista, «y que en los cambio de ropa que haré –puntualiza Jaime–, cantará temas de Ana Belén, como, por ejemplo, su conocidísimo Lía. ¡Ah!, bueno... También contamos con la ayuda y colaboración de Ramón Truyols como técnico de sonido y luces.

Ni que decir tiene que la idea ha tenido una gran aceptación por parte del público, tanto es así que, como hemos apuntado antes, este verano, el Tributo a Nino Bravo por Jaime Gordiola y su banda, va a rodar mucho a lo largo y ancho de la Isla.

En fechas próximas os iré diciendo dónde podréis asistir a sus conciertos.