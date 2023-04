El arte de encuadernar

Con un día radiante y envueltos por la vasta colección viva de plantas del Jardí Botànic de Sóller, con más 1.300 taxones de flora, una docena de personas participaron en la mañana de ayer en un taller de encuadernación artesanal, dirigido por la artesana Virginia Waffelart, de Moix i Moix. «En el Botànic de Sóller suelen organizar diferentes actividades y talleres. El próximo 15 de abril se imparte un taller de acuarelas para adultos, con la artista Aina Amengual, y pensé que era buena idea combinarlo con la creación de un sketchbook de acuarelas artesanal. Siempre resulta más satisfactorio fabricar tus propios objetos», explica la artesana, cuyo taller se encuentra en Santa Maria del Camí.

A lo largo de tres horas, bajo la atenta mirada de Virginia, que aconsejaba y guiaba a los presentes paso por paso, estos crearon su propio cuaderno de acuarelas. La artesana procura que el proceso sea sencillo y asequible para todo el mundo, así que enseña un método básico de encuadernación, e intenta utilizar el mínimo material posible. Con un poco de cartón, papel, una goma elástica, que funciona como cierre, cola blanca, tijeras, hilo de lana y, cómo no, una buena dosis de paciencia, todos los asistentes volvieron a casa con su sketchbook. «Me gustan muchos las manualidades, me encanta pintar, dentro de mis capacidades, y me apasiona crear cosas en lugar de comprarlas. Antes vivía en Sóller, y siempre vale la pena volver», explica Nathalie, una de las asistentes al taller.

«Tanto a mi hijo, Àxel, como a mí nos gusta dibujar, sobre todo en acuarela y hacer manualidades. Y, como vivimos muy cerquita del Jardí, hemos aprovechado para pasar un rato juntos y participar», manifestó el vecino de Sóller Josep Ros. Aunque Àxel suele dibujar en casa, también le gusta visitar el jardín, donde encuentra motivos inspiradores en cada rincón, «aquí hay muchas más cosas que dibujar». De este modo, en dos semanas tendrán la oportunidad de estrenar su cuaderno.