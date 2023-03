La otra mañana, tomándonos un cortado en el lugar de siempre, la terraza del Piccolo, un lugar por donde suele pasar mucha gente, lo que le convierte en el mejor observatorio para un periodista, vimos pasar a Juan Antonio Tormo Roca, consultor empresarial, nacido en pleno corazón de Palma, «y, por nacimiento –nos dijo, haciendo un alto en su camino hacia alguna parte–, pertenezco a la generación del baby boom. En el ámbito laboral, y según la Seguridad Social, acumulo 42 años de cotización, repartidos casi a partes iguales como autónomo y asegurado por cuenta ajena. He trabajado en multinacionales, también en pequeñas y medianas empresas, en puestos ejecutivos. Como autónomo tuve una empresa con mi mujer durante casi 20 años y he asesorado a decenas de autónomos y pymes para lograr sus objetivos. Estoy especializado en crear y expandir redes de franquicias, algunas de ellas de empresarios mallorquines, también en la labor de recursos humanos. Tertuliano habitual en televisión y radio, he publicado más de quinientos artículos en prensa y un libro para emprendedores, Un día de mierda».

A la oposición se la ve poco Tras la presentación, le rogamos que se siente y que se tome otro cortado, o lo que le apetezca, con nosotros, cosa que hace gustoso. Luego hablamos, entre otras muchas cosas, sobre lo poco que aparece la oposición –o al menos esa es la sensación que nos da–, y lo mucho que está prometiendo el poder, en lo cual ambos estamos de acuerdo, porque calle, lo que se dice calle, la oposición está haciendo muy poca… A no ser que entiendan por calle plantar la sombrilla en una calle, o en una plaza, para hablar con la gente que se le acerque, gente que, generalmente, es de los suyos, o hacer comentarios en contra del poder a través de la ‘red del pajarito’, a la que no todos sus votantes están conectados, sobre todo su gente mayor, poco habituada al manejo de las redes sociales… Y en cuanto al poder establecido, pues al paso que va nos puede prometer hasta la Luna y las estrellas. ¿Existe el término medio? Por eso, y como muy bien decía San Agustín, la virtud está en el punto medio, entre dos extremos: uno peca por exceso y el otro por defecto… Pues vamos a buscar el termino medio, que es lo creíble, lo que en concreto desearía escuchar el ciudadano de los políticos a lo largo de la campaña que va a comenzar dentro de unas semanas… Aunque, en cierta manera, ya ha comenzado… «Pues vale –nos dice–, encantado. Y voy a intentar ser muy objetivo… ¿Que qué cosas me gustaría escuchar en esta campaña, cosas que también creo que les gustaría escuchar a muchos votantes? Pues... Mire, antes que nada, les diría a los señores políticos que el tiempo de los ciudadanos es muy valioso y no lo deben malgastar oyendo demagogia, ruido o cánticos al sol. Por ello, hablen de cosas que nos importen y puedan afectar a nuestras vidas». 17 preguntas... Tras acomodarse bien en la silla, adelanta que va a plantear algunas cuestiones y preguntas, «que al igual piensan ustedes que no les van a dar votos, pero puede que se estén equivocando. Por cierto –añade– no vale ponerse de perfil y decir que esta cuestión es de esta, o de otra administración, ya que a cada candidato se le supone una opinión al respecto de cualquier tipo de situación, aunque no sea de su ámbito y es bueno conocerla. Ni tampoco vale el ‘y tú más’». ¡Venga, vamos a ellas! A ver, qué preguntas son esas… Pues ahí van: «¿Por qué sigue habiendo tantas colas, y cada vez más concurridas, en los comedores sociales? ¿Cuándo haremos una película de zombis en el edificio de Gesa, o en el de Son Dureta, para que ambos sirvan para algo? ¿Cuándo tendremos una oficina en la Administración que ponga el nombre de ‘autónomos’? ¿Porqué los empresarios tienen que coger empleados extranjeros por el tema de los idiomas, debido a que nuestros jóvenes salen de las aulas sin saber inglés o alemán? ¿Para cuándo habrá subvenciones de cascos y utensilios de protección para que los viandantes estén protegidos de los patines, patinetes y bicicletas que circulan por las aceras y calles peatonales? ¿Nos puede explicar alguien el ‘gran beneficio’ que hemos tenido al circular a 80 km/h por la vía de cintura? ¿Por qué no llegan los Fondos Europeos a las pymes, y sí a todas las Administraciones? ¿No se tendrían que sentar todas las partes implicadas en la cesta de la compra de alimentos, incluyendo todas las administraciones, para buscar soluciones? ¿Hasta cuándo se aguantará que la inmensa mayoría de quejas en Consumo sean de las grandes corporaciones? ¿Existe el Defensor del Pueblo, o es un mito? ¿Tendrán nuestros nietos, o bisnietos, una vivienda digna y asequible? ¿Han pensado que se podría penalizar la mentira electoral con inhabilitación para cargo público? ¿Son capaces de hacer consultas populares para temas como el tranvía… O con las que hicieron sobre terrazas de los bares han tenido suficiente, y no quieren perder más votaciones? ¿Podría ser que los políticos fueran más profesionales en las materias que tienen que gestionar y menos profesionales de la política? Dejen de buscar tesoros cuando abren las calles y si puede ser metan a un poco más de personal. Los daños ‘colaterales’ de las obras que se están haciendo ahora son los pequeños negocios ¿nos quieren decir que están haciendo para paliar esta situación? Me gustaría saber qué candidatos piensan que el dinero está mejor en manos públicas que en manos de los ciudadanos. Es una pregunta sencilla, sólo hay dos opciones. Hay muchas más cuestiones, pero si fueran capaces de aclararme estas seguro que yo y muchos ciudadanos lo agradeceríamos y por cierto sabríamos mejor quien se merece el voto». Otra cuestión «¡Ah!, bueno… He dejado para el final el tema de la ley trans, en el apartado que dice que basta con la voluntad propia para cambiar el sexo en el Registro a partir de los 16 años, sin ningún otro tipo de requisito. Nadie ha explicado los problemas que está originando en otros países como Inglaterra y Suecia, que ya están poniendo el freno de mano. Los problemas que puede llegar a generar, por ejemplo, en las pruebas físicas para oposiciones para policía o bombero (la peor nota masculina podría ser la mejor de las femeninas) el uso de los lavabos públicos de mujeres por parte de hombres que siguen teniendo sus atributos varoniles, vestuarios de gimnasios, cárceles, petición de subvenciones que hasta ahora iban destinadas a mujeres, o maltratos de hombre a mujer que podría ser ahora de ‘mujer’ a mujer, y sobre todo el pensar que un menor de 16 años está capacitado/a para tomar estas decisiones sin ayuda, que le pueden destrozar la vida. Todo esto se sabía antes de aprobar la ley pero se siguió adelante sin modificar nada, sabiendo además los estragos que ha originado la ley del ‘sólo el sí es sí’ por no escuchar a los profesionales, hecha por la misma ministra. Por lo que, señores candidatos, tendrían que decirnos su opinión de un tema que puede cambiar tantos aspectos de nuestras vidas».