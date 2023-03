La modelo y presentadora Maria José Suárez, ganadora del certamen Miss España en 1996, y reconocida figura televisiva, fue la encargada de conducir la velada de Mallorca Design Day. «Este festival hace una gran labor, ayuda a los jóvenes que buscan hacerse un camino en el mundo de la moda. Sin este tipo de iniciativas, no tendrían voz», declaró Suárez antes de comenzar con el evento.

Sus últimas apariciones televisivas han sido en programas como Mapi, Pasapalabra o Sálvame Deluxe, «donde no había ido nunca», y no le importaría presentar de nuevo: «He estado muchos años al frente de un programa y hay que darle paso a otra gente, pero esperemos que me llegue la oportunidad, porque la televisión me encanta».

En estos últimos años, Suárez se ha centrado en el diseño de moda. La sevillana fundó en 2014 su marca MJ Suárez, especializada en fiesta prêt-à-porter y moda de novia. «A partir de la Feria de Barcelona de 2016 tuvimos una gran acogida y un buen crecimiento. Abrimos tienda en Sevilla y, más adelante, en Madrid, con la mala suerte de que esta apertura fue en 2019. Era nuestro caballo ganador, una apuesta muy fuerte, y en menos de un año tuvimos que cerrar. Fue un varapalo importante a nivel empresarial», explica Suárez, que acabó reestructurando su firma. Ahora, junto a dos socias, la diseñadora lanza la nueva firma Avennenza, de producción italiana, «por eso me veis tanto por Florencia», apunta.

Alzarse con la tiara de Miss España en 1996 fue un trampolín para la carrera de la modelo, que tiene buenos consejos para aquellas jóvenes que aspiran a labrarse una carrera en el modelaje: «Hoy en día, a una chica que quiere ser modelo no le aconsejaría que se presentase a un concurso de belleza, no creo que sea el camino. Cuando yo lo hice, hace 25 años, era algo muy fresco y se emitía por primera vez en televisión. Ahora, les diría que saliesen de España, intentar tener agencias en Milán, Londres, Nueva York...».

Suárez cuenta con una gran comunidad de seguidores en redes sociales, «es importante ser tú misma, mostrarte sin artificios y ser cercana con la gente. También me fijo mucho en las influencers que funcionan, siempre se aprende de los demás».