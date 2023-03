Planes para el último fin de semana de marzo en Mallorca

Ya han llegado los dos días más esperados de la semana para la mayoría de personas y el último fin de semana de marzo con cambio de hora incluido. Haga sol, frío, esté nublado o no, tenemos propuestas de todo tipo para que el tiempo no te deje sin planes. Así que sal, disfruta y no te olvides que Mallorca está llena de cosas por hacer y con precios asequibles para todo tipo de bolsillos. Cantar canciones en un musical o ir al cine a ver uno de sus muchos estrenos son algunas de las opciones que te proponemos para hacer el sábado y el domingo.

Tradiciones y 'fires' A lo mejor lo desconocías o no te acordabas, pero el último sábado de cada mes, a las 12.00 horas, delante del Palacio de la Almudaina se produce el famoso cambio de guardia de honor realizado por soldados del regimiento de infantería ligera Palma 47. Una tradición que puede despertar el interés de muchos ciudadanos y turistas. Si una vez allí te apetece visitar el palacio debes saber que los miércoles y domingo de 15.00 horas a 18.00 horas la entrada es gratuita para residentes. La temporada de fires va arrancando poco a poco. El domingo a partir de las 11.00 horas la fira de Son Ferriol celebra su vigésima novena edición, en la que contará con un centenar de expositores, una muestra de animales de granja, maquinaria agrícola, ‘dimonis’ y conciertos. Grandes actividades para que disfrutes del primer día con el cambio de hora. Para facilitar el acceso a la feria, de las personas que quieran recorrer los distintos puestecillos, habrá autobuses gratuitos que partirán cada diez minutos desde el aparcamiento del hospital de Son Llàtzer. Cine y música Ir al cine siempre es un buen plan. La cuarta entrega de John Wick 4, la exitosa franquicia protagonizada por el asesino a sueldo al que da vida Keanu Reeves, será uno de los platos fuertes de esta semana en los que compartirá cartelera con la película de ciencia ficción 65. El cine español estará representado por la comedia El hotel de los líos y el drama social Matria. La cultura siempre está muy presente entre las propuestas para el fin de semana. Para los más pequeños Trui Teatre presenta el domingo a las 17.00 horas el musical De ellos aprendí. El espectáculo te traslada a distintas escenas interpretadas por personajes de Disney como Vaiana, la Sirenita, Rapunzel o la Bella y la Bestia con los que podrás cantar sus canciones y disfrutar de este gran show. Y como la música no debe parar, el Auditorium de Palma te trae Grease en concierto. Un espectáculo benéfico a favor de la Asociación española contra el cáncer-Baleares para los amantes de la película. Si te apetece acudir la cita es el 26 de marzo a las 20.00 horas. El mismo teatro también acoge este fin de semana Los santos inocentes, primera adaptación escénica de la novela homónima de Miguel Delibes. En el amplio reparto del montaje, dirigido por Javier Hernández-Simón, figuran Javier Gutiérrez (en el papel de Paco el Bajo), Luis Bermejo (Azarías), Jacobo Dicenta (el señorito Iván) y Pepa Pedroche (Régula), entre otros intérpretes. Las personas que quieran verla lo podrán hacer el viernes a las 21.30 horas o el sábado a las 20.00 horas. Sin embargo, si te gusta Shakespeare, el Teatre Principal presenta, el sábado a las 20.00 horas, su última obra: La Tempesta. El ejercicio del poder, la libertad a la cual apelan todos los personajes, las prisiones mentales y físicas, la relación entre padres e hijos, la venganza, el perdón y las segundas oportunidades, son lo grandes temas principales.