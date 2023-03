Una solución que no resuelve el problema l ‘Freakes’ en acción l Navarro d’Garem y su vida

Mañanita soleada en la terraza de El Bula, el restaurante de Ángel Cortés, con quien abordamos cómo se presentan la primavera y el verano, y de eso otro que ha sido noticia estos días, que muchos trabajadores de la Península no quieren venir a hacer la temporada a Mallorca debido a lo caros que están los alquileres en la isla. Ángel frunce el ceño. «Los alquileres podrían ser una de las excusas, pero yo creo que si no vienen es porque no se permite hacer más de 40 horas laborales a lo largo de la semana, lo que significa que no se pueden hacer horas extraordinarias, las cuales les permitían regresar a sus casas con algo de dinero ahorrado, cosa que tal y como están la cosas, ahora no podrán. Por tanto, ¿para qué venir?».

Ángel piensa que lo de las horas extra podría solventarse con los resortes que tiene el gobierno, es decir, retirando al trabajador los correspondientes descuentos de acuerdo a esas horas de más que hagan. «Y por supuesto: que lo de hacer horas fuera voluntario. No obligar a nadie a que las hiciera». Y a continuación nos expone un caso frecuente que se da, tanto en hostelería como en restauración. «Supongamos que yo necesite un chef de cocina 50 horas a la semana. ¿Qué hago? ¿Me busco dos chefs, uno cobrando de acuerdo a las 40 horas que haya y el otro solo por las 10 que esté trabajando? ¡Eso es imposible!, ya que nadie querrá trabajar solo 10 horas a la semana, sino que querrá trabajar más, y más viniendo de fuera. Pero como eso no es posible, pues la ley permite trabajar solo 40 horas… Pues muchos no vienen… Por tanto –apostilla– no hay que echarle la culpa solo a la carestía de los alquileres, sino también a que como el trabajador, tal y como están las cosas hoy, no puede hacer unas horas extra, como antes, no viaja a Mallorca, como también hacía antes. Además, y dicho sea con todos los respetos, si al trabajador, según se dice, y en lo cual estamos de acuerdo todos, hay que motivarlo, ¿qué mejor forma de hacerlo que permitiéndole que pueda hacer horas extra, y más en estos momentos de crisis a la que añadimos la inflación y falta de personal de temporada? Con ello, considero que mucha gente saldría beneficiada… Porque, como digo, en lo que a la Administración respecta, con todas las herramientas que tiene, controlaría las horas extra que se hicieran». No es la solución Para finalizar, le comentamos que, según vimos en un Telediario de fin de semana, en Andalucía, donde por lo que contaron hay también falta de camareros, podrían ir a buscarlos a Marruecos, donde por lo visto hay una excelente escuela de hostelería. «Bueno, sí…. Podría ser una solución, pero no la solución. Ellos, debido a los salarios tan bajos que hay en su país, vendrían a España a trabajar, pues les compensaría, pero… No es la solución, y más cuando en España hay un elevado número de parados, y cuando aquí, si se hubiera contado con la opinión de los empresarios, si nos hubieran preguntado al respecto, igual esa ley de las 40 horas semanales no sale, puesto que, repito, hay mucha gente que quisiera hacer más horas que esas, horas extraordinarias que les permitieran quedarse con algo de dinero tras haber pagado el alquiler de la habitación y lo que precisen para vivir». Rutinas clásicas El próximo sábado nos vamos a reír con ellos en la sala Delirious. Los alumnos de 2º y 3º curso de Creación y Movimiento Troupe, de la Escuela de Teatro Delirious, escenificarán el 25 de los corrientes, sábado, en dicho teatro y a partir de las 21 horas, una banda de Freakes y sus rutinas clásicas. No les adelantamos nada más, salvo que será una velada divertida y llena de sorpresas, en la que no faltarán los sketchs, las carcajadas y las palomitas, y en la que los Freakes aparecerán por todas partes. Expo & Perfomance El pintor, poeta y actor Navarro d’Garem se presentará el 29 de marzo, en la sala grande la Galería Cid (calle Sor Isabel Cifre, 24, es Molinar). La sala se abrirá a las 19 horas porque a la 20 tendrá lugar una perfomance creada y protagonizada por él, muy en consonancia con los trabajos que presentará, y que abarcarán desde sus primeras obras en abstracto a las últimas, pasando por unas esculturas, además de una instalación a modo de largo pasillo oscuro, aunque iluminado como requiere el momento, en la que mostrará dos cuadros en 3D, que son la Seu de Mallorca y el Cristo. Navarro d’Garem recorrerá su vida a través de sus pinturas, esculturas y poesía. «Esta exposición, abierta hasta el 14 de mayo, viene a ser un recorrido a lo largo de mi vida como pintor y actor, donde mostraré también el rostro más grande que he hecho hasta la fecha, sobre una tela de 1,94 de largo por 1,30 de ancho».