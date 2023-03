Ángel Baldovino abandonó por unos instantes la burbuja en la que se suele refugiar cuando quiere aislarse para así concentrase más en lo que hace, y nos llamó… «Dentro de poco, el 29 de julio, cumpliré 94 años, y mi situación se está complicando poco a poco, en el sentido de que he perdido completamente la vista del ojo derecho y a punto estoy de perder la del izquierdo, con el que apenas veo, por lo que para pintar he de colocarme una lupa de joyero, que si no, no podría». Así, pues, nonagenario adentrado y casi ciego.

Su situación, hoy

¿Recursos? Más bien pocos. Percibe una paga, que con unas pequeñas ayudas, los ingresos se van a unos 800 euros al mes, a lo que añade las ganancias por la venta de sus pinturas, que también son más bien pocas a causa de la crisis, y también porque hoy la gente no compra cuadros, salvo algunos extranjeros y coleccionistas, a los que no todos tienen acceso. Por eso algunos se van de la Isla. O por eso él tiene que vender dibujos pequeños en cuanto al tamaño… «Cada cartón –así los llama– que pinto, de 25x30, lo vendo a 95 euros, lo que me ayuda a vivir».

¿El futuro…? Preocupante. El casero le ha dicho que, lamentándolo mucho, se tendrá que ir, dado que la casa, que la tiene alquilada por 550 euros al mes, la va a ocupar un familiar suyo… «¿Y dime… A dónde voy, con 800 euros, 94 años y a punto de quedarme ciego…? ¿Crees que puedo encontrar una casita pequeñita, cerca del mar o dónde sea, que desde la ventana pueda ver el paisaje, para mí, fuente de inspiración…? ¿Crees que podré encontrar una…? Tanto me da dónde esté…. Porque lo que no quiero es ir a un albergue. Porque si fuera, me moriría al no poder hacer lo que me mantiene en vida: pintar».

¿Qué hacemos...?

¿Esperanzas…? Puede tenerlas, pues mientras hay vida las hay… «He hablado con la ONCE, no para vender el cupón, pues a mi edad, y en mis condiciones, no podría, pero igual encuentran una solución para mi caso… ¡Una ayuda!, aunque sea pequeña…».

Mientras tanto, sigue pintando gracias a la lupa… ¿De qué forma podríamos ayudar a Baldovino? ¿A alguien se le ocurre una idea...? ¿Alguien sabe dónde puede estar esa casita en la que pueda vivir por 500 euros al mes…? Os dejo su teléfono: 654 184200.

Ahora son 185 fotos

l La tercera etapa de Fotos con historia, en ruta por Mallorca llega al Consorcio del Castillo de San Carlos, (Museo Histórico Militar de San Carlos, carretera Dic de l’Oest, s/n), hoy, 17 de marzo, quedando expuesta a partir de las 19 horas en dicho lugar, donde se podrá visitar hasta el 3 de abril, en horario de martes a domingos, de 10 a 14 horas.

Nos cuenta Martina Romero, directora de Fotos con historia, en ruta por Mallorca, que a esta exposición se unirán cinco fotógrafos, Tonee Martz, Francisco Espinosa, que pertenece al Cuerpo de la Policía Nacional, Alejandro Maciá, Nicolás Bordoy y ella misma. Eso supondrá que esta tercera etapa contará con 46 fotógrafos y un total de 185 fotografías.

Conjuntamente con esta Ruta fotográfica por Mallorca, expondrá la Asociación Amics del Modelismo Estático una colección de maquetas, que su presidente, Xisco Ruiz, presentará al público asistente. Cabe señalar también que durante el acto se mostrará la sesión fotográfica que se le hizo a la actriz y modelo valenciana Paula Bares, que nos mostrará una parte de la historia relacionada con el Castillo de San Carlos.

La organización de la Ruta quiere agradecer al coronel José Luis Codina, director del Centro de Historia y Cultura Militar y Presidente de la Comisión Permanente del Consorcio del Castillo de San Carlos; y al coronel Juan Arnao, por toda la ayuda que han dado y la implicación que han tenido. También vaya su agradecimiento a la empresa de seguridad Gruposureste por el apoyo que le está prestando. En San Carlos también, La Ruta seguirá difundiendo la enfermedad del Kat6A, una patología neurológica poco conocida. A esta difusión se ha sumado desde el minuto cero Nendy Bota y Miss Grand Islas Baleares, Marina Vich, quienes apoyan incondicionalmente a Laura Marí, presidenta de dicha asociación. Pues nos vemos esta tarde, a partir de las 19 horas.