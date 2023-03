Relacionar a la mujer con el mar

Gigi Torrás nació en Barcelona, pero se considera ciudadana del mundo. Es Ambientóloga y Bióloga Marina de formación, instructora de buceo por vocación, co-propietaria del centro de buceo Albatros Diving, en Cala Bona, y está a cargo de los proyectos de conservación de la Asociación Arrels Marines. Es también cofundadora de la Asociación Daughters of the Deep. Por tanto, mujer más que preparada para hablar y opinar sobre todo lo que tiene que ver con el mar en general, y que en este caso concreto que hoy os presentamos, no es poco.

Actividades del club

Como hemos apuntado, el centro de buceo Albatros Diving está ubicado en Cala Bona. «En él -nos dice Gigi- ofrecemos todo tipo de cursos de buceo, salidas diarias en barco para buzos certificados, así como excursiones de snorkel (máscara, tubo y aletas) para los menos experimentados. También proponemos una aventura para toda la familia, y que no es otra que la excursión a la Cueva del Pirata, en la que no se necesita bucear. Una aventura muy divertdida, dicho sea de paso»..

Por otra parte -añade- «Albatros Diving está muy involucrado con proyectos de ciencia ciudadana que acercan la Ciencia a las personas, y que a través de él se pueden generar nuevos conocimientos científicos, como, por ejemplo, los de conservación de Observadores del Mar. Albatros Diving también participa, y apoya, el concurso de fotografía Mare, dirigido a la conservación del Mar Balear».

Asi nació Daughters of the Deep

Daughters of the Deep es una asociación hija de la pandemia. «Surge de la inquietud de cuatro personas -recuerda Gigi-, Elle, Kate, George y yo, que estando repartidas por el mundo, tenemos una misma preocupación e inquietud, y que no es otra que la desigualdad de género que existe dentro de las profesiones relacionadas con el mar, así como en la Ciencia, por lo que, a partir de ahí, decidimos crear Daughters of the Deep con la intención de generar oportunidades para que las mujeres puedan crear un futuro basado en profesiones relacionadas con el mar, y así convertirse en Voces Líderes en la lucha que estamos sosteniendo para salvar nuestros mares, lo cual se logra a través de la educación y entrenamiento vocacional que generará las oportunidades y herramientas necesarias. Además de eso -prosigue- Daughters of the Deep es una asociación internacional que también recauda fondos para poder apoyar proyectos que estén en línea con los objetivos de la misma. Pero como no hay ningún proyecto igual, cada mujer esponsorizada por dichos fondos puede tener ante si un futuro diferente relacionado con el mar. Dichos proyectos se están desarrollando actualmente en todo el mundo, prácticamente, incluyendo zonas como Madagascar, Niue, Papua Nueva Guinea, etc».

Pero, por lo que nos cuenta Gigi, «a medida que la Asociación ha ido creciendo, parte de los fondos recaudados, a su vez, han sido invertidos en las comunidades locales en las que se han recaudado, con el fin de que ellas también se beneficien. Y para que esto se consiga, poco a poco se han ido diseñando distintos talleres, sesiones y formaciones específicas para las mujeres locales, entre ellas las de Mallorca», recordándonos, a continuación, que «el año pasado tuvo lugar la primera jornada solo para mujeres organizado en el centro de buceo Albatros Diving de la mano de MARE y Daughters of the Deep, denominado Mujeres del nar balear. Este evento comenzó como la presentación del concurso de fotografía, promovido por MARE, para la preservación del mar balear, seguido de la jornada dedicada a las mujeres relacionadas con dicho mar, en la que se mostraron los proyectos que cada una tiene, a la vez que promocionaron sus logros y crearon conexiones que producen sinergias, todo con la misma finalidad: generar nuevos proyectos impulsados, por supuesto, por las mujeres relacionadas con el mar. De ahí que este verano habrá una segunda jornada Mujeres del mar balear» -anuncia Gigi- «con la esperanza de que hayan más jornadas durante muchos más. Concretamente para esta segunda edición -añade-, y con el apoyo de la Asociació Arrels Marines, ya han sido diseñados varios proyectos con el fin de crear talleres para que estas mujeres desarrollen temas relacionados con la fotografía submarina y monitorización y reforestación de la Posidonia, entre otros.

Más información sobre actividades

Por último, le plantemos a Gigi el por qué crear estos proyectos, talleres, etc., exclusivamente para la mujer…. «Pues, como hemos apuntado antes, los hemos hecho para poder darles la oportunidad de expresarse y descubrir un mundo nuevo, en un ambiente acogedor, en el que se puedan sentir libres y no ser juzgadas, ni tener que demostrar su valor. Muchos estudios han demostrado que los proyectos liderados por mujeres tienen un mayor éxito de continuidad y de inclusión dentro de las comunidades a las que pertenecen. Así que, ¿por qué no darles la oportunidad a las mujeres, entre las que incluimos las del mar balear, para que sean protagonistas, y que lo sean en su propia comunidad..?».

Pues sí, que así sea.

Aquellos interesados en participar en esta serie de actividades de las mencionadas entidades podrán encontrarlas en los siguientes enlaces: