«La astrología es un conocimiento que navega entre la ciencia y el misterio»

Ana Victoria Cibrián siempre le han fascinado los lenguajes y los misterios. Cuenta que se puso a trabajar siendo muy joven, a raíz de la muerte de su padre, «hecho acaecido cuando tenía 21 años, lo que me obligó a buscarme la vida muy pronto». Durante más de 20 ha enseñado idiomas, sobre todo castellano e inglés, con un método especial, en cursos de alto rendimiento «donde, en relativamente pocas horas, aprendes a comunicarte. Y como mi madre es una gran investigadora y estudia Astrología, más allá de su burda interpretación en el horóscopo semanal y el recetario habitual de Piscis es de esta manera, o Leo es de la otra, lo cual la ha llevado a la categoría de chiste, pude conocer la riqueza de este lenguaje.

Luego, ella me llevó más lejos y a algo más profundo: la Astrología transpersonal, que la entiende, pero no sabe explicarla, pues me hablaba sobre algo que para mí sonaba a jeroglífico, como, por ejemplo, que Plutón en oposición a Saturno no sé qué… Que si Urano en VII, etc. Pues que, pese a mi pasión por los misterios y los lenguajes, de los qué conozco muchos, hice todo lo que pude por entenderla, pero fue en vano. Y ella, viendo que no lo conseguía, se frustraba más, animándome a que estudiara astrología».

Entre la ciencia y el misterio

A día de hoy, y tras 30 años de estudios astrológicos, Ana Victoria se sigue considerando una aprendiz, «por ello continúo dedicando gran parte de mi energía en comunicar lo que nos revela este código inscrito en el sistema solar y en la bóveda celeste, a la vez que voy entendiendo el principio hermético de como es arriba, es abajo. Un lenguaje más allá de la ley de causa y efecto que explica la correlación entre la mecánica celeste y el alma».

Al llegar a este punto de la conversación, por considerarlas importantes, nos hace dos consideraciones. «La Astrología evolutiva y humanista no es para todo el mundo, puesto que requiere cierto nivel de trabajo interior, apertura a lenguajes sutiles y educación. Porque si creemos que sabemos Astrología por leer el horóscopo, es como si pensáramos que sabemos de Medicina porque leemos los prospectos de los medicamentos. Y es que la Astrología –afirma– nada tiene que ver con Rappel, o con el horóscopo para Cáncer de esta semana, sino que es algo más complejo. Y dos: la Astrología no es un instrumento político, ni de manipulación de masas, sino que es un instrumento para entender lo que nos ocurre, como nos sentimos o qué está pasando. Es, en pocas palabras, el estudio del cielo, que es lo único que nos une en la Tierra».

Más adelante señala que «la Astrología es una herramienta que a medida que nos adentremos en ella nos ayudará a ser más responsables. La Astrología, como la Física cuántica, rompe con ciertos patrones fijos creados por la razón y el materialismo… Es, más bien, un conocimiento que navega entre la ciencia y el misterio. Sin embargo, gracias a ella, intuimos que puede ocurrir por los movimientos de los planetas. Por ejemplo, en enero de 2020 sabíamos que iba a tener lugar un gran evento global debido a la conjunción Saturno/Plutón, y que en marzo de ese mismo año, el movimiento de Saturno hacia Acuario, simbolizaría un distanciamiento social, restricciones de vuelos y censura en internet, entre otras cosas. Mi querido astrólogo y humanista, José Millán, hizo un vídeo de avanzadilla en noviembre de 2019, explicando en su canal de Youtube, con el título de El año que viviremos peligrosamente, lo que podría venir en 2020. ¿Y qué fue lo que sucedió? El confinamiento empezó el 15 de marzo y luego llegó todo lo demás….».

Coincidencias

Después de una breve pausa, Ana Victoria Cibrián recuerda que la última vez que Plutón estuvo en el signo de Acuario, «tuvo lugar la Revolución francesa, por lo que tendré que analizar el cielo actual para entender qué puede traer este ciclo, que va a durar veinte años, que empieza ya, y que anuncia grandes revoluciones… Pero como el cielo nunca se lee solo, no debemos caer en la trampa de pensar que será exactamente igual que la última vez en que hubo esa coincidencia».

Y como también se producirán otros movimientos claves, Ana Victoria Cibrián, el 1 de abril de este año, a las 18 horas, iniciará un ciclo de conferencias al respecto, –siendo la primera sobre Plutón en Acuario y lo que puede originar– ya sea en formato presencial y online, cuya información encontraréis a través anacibrian@yahoo.es, o en su Instagram, @astrologiaparaelcambio. También lo hará a través del libro que está escribiendo sobre lo que revela Plutón del comportamiento humano.

Seguro que ni lo uno ni lo otro os va a dejar indiferentes, y más si podéis interactuar con ella, preguntándole, por ejemplo, ¿qué puede devenir de ese nuevo encuentro en el espacio, entre Plutón y Acuario?