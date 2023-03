¿Qué hacer este fin de semana en Mallorca?

El fin de semana ya vuelve a estar aquí. Sábado y domingo son sinónimo, para la mayoría, de tiempo libre y ganas de hacer cosas. Así que toma nota porque hay una gran variedad de planes de todo tipo y para distintos gustos y públicos en Mallorca que no puedes dejar escapar. Caminar por la Fira del Fang de Marratxí, ir a ver una comedia al teatro o aun estreno al cine son solo un pequeña parte de todo lo que puedes encontrar.

Mercadillos y gastronomía

Si tienes ganas de visitar una ‘fira’ hay una muy especial este fin de semana: La Fira del Fang de Marratxí. Este año se celebra su XXXVIII edición, bajo el nombre ‘Una retrospectiva a la Fira’ con varios puestecillos instalados en la plaza de Sant Marçal y en la explanada de Verònica. El último día para poder visitarla será el domingo 12 de marzo. El recorrido está enfocado en recordar sus orígenes, repasar su evolución y dar a conocer la tradición cerámica del municipio. Después de caminar por las calles del municipio puede que se te abra el apetito. No te preocupes, como esta semana se ha celebrado el Día de la tortilla de patatas puedes aprovechar y acudir a alguno de los restaurantes que han propuesto los lectores de este medio o ponerte manos a la obra y cocinarla en casa.

Estrenos de cine

Los amantes del plan de cine y cena con amigos pueden elegir este fin de semana entre varios estrenos. La nueva entrega de la película de terror Scream, en la que sigue a los supervivientes de la matanza de Woodsboro en 2022 y cómo intentan seguir con su vida al mudarse de su pueblo natal; la comedia española sobre el amor, la amistad y la lealtad Mari(Dos) y la cinta El caftán azul, que ganó el premio Fipresci 'Un certain regard' en el Festival de Cannes. También Retorno a Seúl que trata sobre el drama en el que una joven de 25 años criada en Francia, regresa por primera vez a Corea del Sur, donde nació antes de ser adoptada; y Sick of myself completan la cartelera junto con el documental La belleza y el dolor.

Tarde de teatro

¡Por Fin Solo! de Carles Sans aterriza este sábado a las 20.30h en Trui Teatre. Ahora que Tricicle se toma un descanso indefinido, Carles Sans, después de 40 años en silencio, aprovecha para hablar de ocurrentes y divertidas anécdotas profesionales y personales vividas durante este periodo. Así que si te interesa conocer algunas de sus confesiones más sorprendentes no te lo puedes perder. ¿Tienes ganas de reír y desconectar de la rutina? La función de José Luis Calero puede ser una solución. El sábado a las 21.00 horas el cómico te espera en el Auditorium de Palma con su nuevo espectáculo Vivir así es morir de humor. Sin embargo, los más pequeños tienen una cita el domingo a las 17.00 horas con grupo infantil Pica-pica que realizará el divertido musical El patio de mi casa. El Teatre Principal de Palma acogerá el montaje teatral Loquis el viernes y sábado a las 20.00 horas y el domingo a las 18.00 horas. La trama consiste en que Laura y Amanda son dos mujeres que sufren la presión de la sociedad a la hora de decidir qué pasa en su útero. Ambas viven una batalla para conseguir aquello que desean y se enfrentan a las críticas, a los consejos, al patriarcado y a la violencia. Si tienes ganas de conocer más, tienes tres días para ir a ver esta gran obra.