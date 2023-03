Encontrar a un inglés al que no le guste el fútbol es tan difícil como ver a un pingüino en el Sahara. Ben Matthew Saunders vive de espaldas al deporte rey, aunque «mi padre es del Arsenal», matiza en su descargo. No es el típico inglés, que «solo piensa en Mallorca en los meses de verano», para este joven de 22 años del extrarradio londinense, la Isla es «diferente que el resto de Europa, aquí se vive mejor».

Asegura que es «un lugar muy inclusivo» y, a continuación, despliega un rosario de elogios a sa roqueta, algo desaforados, para acabar viniéndose arriba y proclamar que «Mallorca es el futuro». Pues vale. Aunque antes iría bien potenciar el tejido industrial, fomentar el emprendimiento y, ya puestos, borrar del diccionario cotidiano expresiones tan deplorables como foraster y ‘barco de rejilla’. Por lo demás, pues sí, se vive bien. Como en Barcelona, A Coruña o San Sebastián…

Ben es uno de los tiktokers de moda, seis cientos mil seguidores –y subiendo– lo atestiguan. Aunque también es conocido por sus breves apariciones en The Crown y Downton Abbey. Nota para los neófitos: un tiktoker es un creador de contenidos en la red, sus videos suelen ser breves, por lo que debe ser capaz de condensar sus temas en poco espacio. Con millones de usuarios alrededor del mundo, los tiktokers más populares se han convertido en auténticas rock stars, que generan grandes cantidades de dinero.

Ben entrevista a sus compatriotas y publica su estilo de vida.

Vacaciones

Nuestro protagonista vino de vacaciones en 2018 y se enamoró de esta tierra de sol, arena y almendros agitados por el viento. «De regreso vendí mi coche y me vine con solo dos mil euros en el bolsillo». Fue dando tumbos por pisos de alquiler al tiempo que descubría la Isla. Y, atentos a la forma en la que se costeaba la vida, cuenta que «volvía pequeñas temporadas a mi país y hacía de repartidor de comida en mi scooter, ganaba unas libras con las que podía tirar un tiempo aquí. Y luego vuelta a empezar». La irrupción de la pandemia dio al traste con su ajetreado estilo de vida. «Lo cambió todo, tuve que decidir entre Mallorca o Inglaterra, y decidí quedarme aquí». Fue entonces cuando comenzó a hacer videos, «apenas tenía seguidores, hacía contenidos todos los días y poco a poco me fue entrando dinero».

Hoy, su dinámica de trabajo ronda los cinco videos por semana, aunque también «hago comerciales recomendando productos y tutoriales para futuros tiktokers». Su video más visitado, con un millón trescientos mil clicks es uno en el que demuestra que por 15 euros se puede volar de Manchester a Palma y endiñarse un buen desayuno british. Y no es fake. «Los vuelos están muy baratos, el transporte público es gratuito y en Palmanova puedes desayunar por pocos euros lo que en Inglaterra cuesta doce». Ah, pues genial. Lo cual me plantea una pregunta: ¿para cuándo podremos disfrutar de un día en Manchester, desayuno mediante, por quince ‘pavos’? Y aun hay quien sigue con la cantinela de que ‘como en España no se vive en ningún sitio’. Claro, claro.

El futuro a corto plazo de Ben pasa «por vivir tres años en Canadá». De regreso ni se plantea volver a la ‘Pérfida Albión’, «quiero comprar un terreno en Calvià o Sóller para hacerme una casa». Lo suelta con una naturalidad que me deja perplejo, quizá ignora el palo que le espera, ya veo al vendedor frotándose las manos... –Necesitarás unos cuantos millones–, le advierto. «Lo sé, lo sé», responde. Y a continuación me remata por la vía rápida: «Ahorraré hasta tener diez millones de euros». Pues nada, suerte y paciencia.